بداية النهاية: داروين نونيز "لغم" في الهلال .. وسيناريو الأهلي طوق نجاة!

عادة ما تكون بداية النهاية، أن تبلغ لاعبك بأنه سيرحل إلى القائمة الآسيوية فقط، ولن يشارك في المسابقات المحلية، سيناريو يطلّ علينا بالأزمات، هناك من رحل بطرق سلمية، وآخر بأزمة تصل إلى أروقة الفيفا والمحاكم الرياضية.

"الهلال قرر أن يستبعد داروين نونيز محليًا"، قصة جديدة تعطينا جرس الإنذار، فرغم عدم وجود مؤشرات حول أزمة بسبب هذا القرار، حتى اللحظة، إلا أن السؤال الذي يراودنا دائمًا، "هل سيقبل اللاعب الذي توج بالألقاب مع ليفربول ويملك حلم المشاركة مع أوروجواي في كأس العالم، أن يقبل بفكرة الاستبعاد المحلي؟".

ويأتي قرار الاستبعاد من المسابقات المحلية، في ظل قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإلزام أندية دوري روشن، بقيد 8 لاعبين أجانب، فوق السن، واثنين تحت 21 عامًا، في القوائم المحلية، في الوقت الذي تتعاقد فيه الأندية مع محترفين بأكثر من هذا الرقم، ليصير الحل الوحيد هو التضحية ببعض اللاعبين، والاكتفاء بقيدهم في البطولة الآسيوية.

وقبل كل شيء، دعونا نستعرض بعض النماذج التي استبعدت من القائمة المحلية، ورد فعلها إزاء ذلك القرار، بين "كبار" دوري روشن السعودي..