أحمد فرهود

خيتافي يحبط "مقولة التفويت" أمام أعين برشلونة.. وإلى ريال مدريد "ركزوا في كوارثكم وكفاكم حديث عن نيجريرا"

ريال مدريد يخسر 3 نقاط غالية..

في ليلة كان يُفترض أن تكون نزهة ملكية، في ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ تحوّلت مدرجات العاصمة الإسبانية مدريد، إلى مسرح للصمت المطبق.

ولم يكن أحد يتوقع أن يُغادر ريال مدريد ملعبه "مُطاطِئ الرأس"، أمام جاره الصغير نادي خيتافي، في سيناريو أعاد للأذهان حقيقة كرة القدم؛ وهي أن المستطيل الأخضر لا يعترف بالأسماء، وإنما بالجهد المبذول طوال الـ90 دقيقة.

وخسر ريال مدريد (0-1) ضد خيتافي، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

هدف خيتافي الوحيد في شباك الميرينجي؛ جاء بواسطة نجمه مارتين ساتريانو، في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة.. تجمد ريال مدريد عند النقطة 60، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإسباني؛ وبفارق 4 نقاط عن العملاق الكتالوني برشلونة، صاحب "الصدارة".

أما فريق خيتافي الأول لكرة القدم، جمع نقطته الـ32 في مسابقة الدوري الإسباني؛ مُرتقيًا إلى "المركز الحادي عشر" بجدول الترتيب. 

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط ريال مدريد المفاجئ ضد خيتافي، مساء يوم الإثنين..

  • Vinicius JuniorGetty

    لعنة فينيسيوس جونيور تتواصل ضد خيتافي

    تواصلت "لعنة" النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق العاصمي ريال مدريد، أمام فريق خيتافي الأول لكرة القدم؛ وذلك عبر مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

    نعم.. فينيسيوس لم ينجح في تسجيل أي هدف، ضد نادي خيتافي؛ خلال 11 مباراة رسمية، جميعهم بقميص فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    وآخر هذه المواجهات؛ تلك التي جمعت الناديين مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    * أرقام فينيسيوس ضد خيتافي تاريخيًا:

    - مباريات: 11.

    - فوز: 9.

    - تعادل: 1.

    - خسارة: 1.

    - مساهمات تهديفية: 3.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 3.

  • Kylian Mbappe 2026getty

    ريال مدريد سيدفع ثمن غياب كيليان مبابي غاليًا

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أكدت مواجهة خيتافي مساء يوم الإثنين؛ أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يستطيع تعويض زميله الفرنسي كيليان مبابي، في صفوف العملاق العاصمي ريال مدريد.

    مبابي يُعاني من إصابة على مستوى الركبة، غيبته ضد نادي خيتافي، في الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ وسط أنباء عن افتقاد ريال مدريد لخدماته، لعدة أسابيع أخرى.

    ويبدو أن الميرينجي سيدفع ثمن غياب مبابي غاليًا؛ وذلك رغم ترديد البعض أن فينيسيوس، يتحرر أكثر في عدم وجود زميله الفرنسي.

    إلا أنه مهما تحرر فينيسيوس؛ فهو لن يستطيع تعويض غياب مبابي في صفوف ريال مدريد، لعدة أسباب على النحو التالي:

    * أولًا: فينيسيوس لاعب "مزاجي" في المقام الأول؛ قد يظهر في بعض المباريات، ويختفي في أخرى.

    * ثانيًا: فينيسيوس لا يستطيع التسجيل من منتصف الفرص دائمًا؛ ولذلك يُعاني أمام أندية مثل خيتافي.

    وبالتالي.. يحتاج ريال مدريد إلى عودة مبابي بأسرع وقتٍ ممكن؛ لإنقاذ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وعدم الخروج بـ"صفر بطولات" مرة أخرى.

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    كفاكم حديث عن نيجريرا وركزوا في كوارثكم!

    أثبت العملاق العاصمي ريال مدريد ضد فريق خيتافي الأول لكرة القدم، في الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ أنه يُعاني من عديد المشاكل التكتيكية، بقيادة المدير الفني الإسباني ألفارو أربيلوا.

    هذه المشاكل تنوعت بين الفراغات في خط الوسط، وعدم إيجاد الحلول الهجومية؛ إلى جانب الأخطاء الدفاعية الساذجة.

    الأخطاء الدفاعية التي نتحدث عنها هُنا؛ تجلت في المنظومة التكتيكية بالكامل، بالإضافة إلى الهفوات الفردية للاعبين.

    والأزمة الأكبر؛ هي أن الهفوات الفردية لمدافعي الريال لم تقتصر على التمركز وغيرها، بل وبعض التصرفات الغريبة.

    مثلًا.. أنطونيو روديجر، مدافع نادي ريال مدريد، كان يستحق طردًا صريحًا في الدقيقة 26، بعد ضربه لاعب خيتافي بـ"ركبته"؛ إلا أن الحكم كان رحيمًا به.

    لذلك.. أصبح لزامًا على مسؤولي ريال مدريد، وقناة النادي الرسمية، أن يتحدثوا عن هذه الأخطاء الساذجة، التي قد تضيّع البطولة تلو الأخرى على الميرينجي، وإيجاد حلول عاجلة لها؛ بدلًا من التركيز على قضية "نيجريرا"، واتخاذها كشماعة لتفوق الغريم التاريخي برشلونة حتى الآن.

    ويواجه برشلونة اتهامات بإمكانية شراء الحكام، في الفترة بين عامي 2000 و2018؛ لكن دون أن تتم إدانته، حتى الآن.

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    خيتافي يُكذب "مقولة التفويت" لمصلحة ريال مدريد

    أخيرًا.. وجّه نادي خيتافي "رسالة" إلى إعلام العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك بعد الفوز على فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، مساء يوم الإثنين.

    ودائمًا ما يُردد إعلام برشلونة، أن ريال مدريد يضمن "6 نقاط" في كل موسم، من مواجهتيه ضد خيتافي في مسابقة الدوري الإسباني؛ خاصة أن معظم مسؤولي هذا النادي، أعضاءً في الميرينجي.

    بمعنى.. الإعلام الموالي لبرشلونة يُلمح دائمًا، إلى أن هُناك ما يُعرف بـ"التفويت" من خيتافي لمصلحة ريال مدريد؛ خاصة أنه خسر آخر 8 مباريات بينهما، قبل لقاء الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    لكن في ليلة 2 مارس 2026، نجح خيتافي في تحقيق انتصار غالٍ على ريال مدريد (1-0)؛ ليمنح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، هدية ثمينة للغاية.

    هذه الهدية المقدمة من خيتافي إلى برشلونة؛ هي الحصول على فارق 4 نقاط في "صدارة" الدوري الإسباني، أمام ريال مدريد "الوصيف".

    وبناء على ذلك.. نستطيع القول إن النادي العاصمي الصغير خيتافي، أحبط المقولة التي تُردد في كتالونيا باستمرار؛ وهي "التفويت إلى ريال مدريد".

