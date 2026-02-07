Getty Images
بعد الصلح الأخير وواقعة الخيانة.. كايل ووكر ينتظر الطفل السابع مع زوجته!
ووكر يتغلب على المشاكل
عمل ووكر وكيلنر على حل مشاكل زوجية كبيرة، وتشير التقارير الآن إلى أن كيلنر حامل بطفلها الخامس. تزوج ووكر وكيلنر، حبيبا الطفولة، في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، تعرضت علاقتهما لضغوط كبيرة، على الرغم من إنجابهما أربعة أطفال. تم فتح إجراءات قانونية بشأن الانفصال الرسمي في عام 2024، ولكن تم إعادة بناء الجسور جزئيًا منذ ذلك الحين.
الآن، يقال إن كيلنر أخبرت عائلتها وأصدقائها أنها تنتظر مولودها الخامس، في محاولة منها "لتقوية زواجها".
ماذا قيل؟
ووكر وكيلنر لديهما أربعة أولاد هم رومان (11 عامًا) وريان (7 أعوام) وريجن (5 أعوام) وريزون (عام واحد)، وقد أبلغا أطفالهما أن شقيقهم الجديد سيُسمى أيضًا باسم يبدأ بحرف الراء.
بذل ووكر جهودًا كبيرة للعودة إلى كيلنر، بعد أن ذهب سابقًا إلى إيطاليا على سبيل الإعارة مع نادي ميلان هربًا من اهتمام وسائل الإعلام.
وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل: "عاد كايل من إيطاليا العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أوضحت له آني أنها تريد أن ينجب لأولادها شقيقًا آخر. فهي تعتقد أن الطفل سيساعدهم على تجاوز جميع مشاكلهم.
"صُدمت عائلتهم وأصدقاؤهم المقربون عندما سمعوا الخبر لأن هناك بعض المشاكل بينهما. الأمر محفوف بالمخاطر بعض الشيء لأن الطفل الجديد قد يضيف ضغوطًا إضافية على الزواج في بعض الأحيان. لكن الجميع سعداء جدًا من أجلهم ويبذلون قصارى جهدهم لدعم آني".
وأضافوا: "أولاد آني وكايل الأربعة متحمسون جدًا لوجود أخ جديد ويتحدثون عن ذلك كثيرًا."
"مكان أفضل بكثير"
المصدر الذي تحدث إلى صحيفة "ميل" ادعى أيضًا أن ووكر وكيلنر في وضع "أفضل بكثير" الآن.
وأضاف: "تستمتع آني بحملها هذه المرة لأنها كانت حامل في المرة السابقة بريزون، وعندها انتشرت أخبار عن طفل كايل السري من لورين، مما وضعها تحت ضغط كبير".
"الأمور مختلفة تمامًا بالنسبة لها هذه المرة. آني وكايل في وضع أفضل بكثير، فقد بذلا الكثير من الجهد لإعادة بناء زواجهما وثقتهما، وهي تعتقد أن المولود الجديد هو بداية جديدة لهم جميعًا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
الآن يلعب ووكر لفريق بيرنلي، وقد عاد إلى الشمال الغربي، على الرغم من أنه قد يضطر إلى التعايش مع احتمال الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل بيرنلي حالياً المركز 19 بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان. سيواجه الفريق كريستال بالاس يوم الأربعاء في فرصته التالية لتقليص الفارق.
في عطلة نهاية الأسبوع، خسر بيرنلي أمام منافسه في الهبوط وست هام، وقال المدرب سكوت باركر للجماهير: "أنا مقاتل. لقد مررت بالكثير من التجارب في حياتي، وواجهت الكثير من الصعوبات والتحديات، هناك شيء واحد أؤمن به بشدة... هناك أساس وصخرة صلبة مبنية عليها. في هذه اللحظات الصعبة، لن أتردد. سأقف دائمًا، وسأمثل ذلك دائمًا أمام هذه المجموعة".
وأضاف: "أنا آسف حقًا لأننا نمر في الوقت الحالي بفترة صعبة. هناك نوع معين من الأشخاص لا يواجهون ذلك في مثل هذه اللحظات. سواء فشلنا أم لم نفشل، سنجتاز هذه المحنة بالتأكيد".
"أنا آسف حقًا لأنني لا أستطيع أن أعدكم بأننا سنكون أفضل بفوزنا أو ببقائنا في هذه الفئة، ولكن كلما طالت الرحلة، كلما أصبحنا أفضل."
