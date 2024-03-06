خماسية ناجلسمان ورباعية بينيتيز .. مدربون اكتسحوا جورج جيسوس "بطرق خاصة"!

جيسوس أصبح مدرب لا يُقهر مع الهلال

SHAHID

وضع المدرب البرتغالي جورج جيسوس مدرب نادي الهلال، مُعادلة صعبة جدًا هذا الموسم أمام جميع منافسيه، حيث لم يتمكن أحد من هزيمته في جميع البطولات، ولكن هناك العديد من المدربين الذين نجحوا في هزيمته، نستعرض بعضهم.

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جيسوس يقدم واحدة من أقوى نسخ نادي الهلال عبر التاريخ، في ظل النتائج والمستويات التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز المدربين الذين نجحوا في التفوق واكتساح جيسوس مع فرق أخرى غير الهلال..

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