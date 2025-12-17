خليفة ليفاندوفسكي.. شروط معقدة تصعّب مهمة برشلونة في التعاقد مع ألفاريز!

لطالما كان الأرجنتيني محبوباً في برشلونة، وببلوغه 25 عاماً سيكون صفقة يمكن استرداد قيمتها بالكامل من خلال عقد طويل الأمد. يدركون في النادي أن تغيير الملكية في أتلتيكو مدريد، مع وصول صندوق "Apollo Sports Capital" الأمريكي، قد يعقد عملية صعبة بالفعل، لأن الأتلتي لا يعانون من نقص في الأموال.

أحد الأمور الجيدة هو أن ألفاريز، المعجب المطلق بليو ميسي، مشجع كبير لبرشلونة وارتداء القميص الأزرق والأحمر هو حلم راوده منذ الطفولة.

إنهاء أتلتيكو مدريد للموسم الحالي خالي الوفاض سيكون خبراً جيداً للنادي الكتالوني، فقد يدفع ذلك اللاعب لاختيار تغيير الأجواء بحثاً عن مشروع يمكنه فيه الفوز بالألقاب، ويمكن للاعب حينها أن يضغط لصالح الانتقال.

في الواقع، رغبة المهاجم ستكون ضرورية للغاية لفرض التفاوض، لأن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 500 مليون يورو وعقده يمتد حتى عام 2030.

بعد ذلك، يجب أن تتحقق سلسلة أخرى من الشروط التي يثق النادي في تحقيقها. إذا لم تحدث أي انتكاسة، سينتهي هذا الموسم بحضور 60,000 متفرج في سبوتيفاي كامب نو، وفي الموسم المقبل، 2026-27، ستكون السعة كاملة، وتتجاوز 100,000 متفرج. سيعود برشلونة إلى قاعدة 1:1 التي يقترب منها حالياً.

بالإضافة إلى ذلك، سيمثل الملعب البرشلوني مصدراً مهماً جداً للدخل، مع فائض يمكن تكريسه لتعزيز الفريق.

إذا ضغط جوليان ألفاريز وكان يجب تنفيذ عملية قد تقترب أو تتجاوز الـ 100 مليون يورو، فمن الواضح أيضاً في النادي أنه سيكون من الضروري بيع لاعب ذي سمعة جيدة.

مع رحيل ليفاندوفسكي، سيتم توفير مبلغ جيد من المال كراتب، لكنه لن يكون كافياً وسيتعين الحصول على مبلغ جيد لإتمام الصفقة. الكثير من الشروط، لكن لا أحد في النادي يستبعد إمكانية محاولة التعاقد مع جوليان ألفاريز.