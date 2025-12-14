فيديو | بعد عام من أزمة خليجي 26 .. يونس محمود يفاجئ الجمهور بتوقعاته لمصير المنتخب السعودي في كأس العرب 2025

شهدت الساحة الرياضية الخليجية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل الواسع بين الجماهير السعودية والنجم العراقي السابق يونس محمود، وذلك على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة للمنتخب السعودي خلال مشاركته في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي أُقيمت في الكويت.

وتعود جذور الخلاف إلى مقابلة إعلامية أُجريت مع يونس محمود، الذي يشغل حاليًا منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، حيث طُرح عليه سؤال حول حظوظ المنتخب السعودي في المنافسة على لقب "خليجي 26".

وردّ محمود بابتسامة ساخرة، قائلاً: "السعودية جاية للقب!"، وهي العبارة التي أثارت موجة من الغضب بين الجماهير السعودية، واعتُبرت تقليلًا من شأن المنتخب السعودي وانتقاصًا من قدراته التنافسية.

وعلى الفور، تداولت منصات التواصل الاجتماعي المقطع المصور لتصريح يونس محمود على نطاق واسع، وتصدّر اسمه محركات البحث في السعودية والعراق، حيث انهالت التعليقات الغاضبة من الجماهير السعودية، التي طالبت اللاعب السابق بالاعتذار الرسمي عن تصريحاته، معتبرين أن ما قاله لا يليق بمكانته كلاعب له تاريخ طويل في الملاعب الخليجية.

كما دخل عدد من الإعلاميين ولاعبي المنتخب السعودي السابقين على خط الأزمة، حيث عبّر بعضهم عن استيائهم من تصريحات محمود، مؤكدين أن الاحترام المتبادل بين نجوم الكرة في الخليج يجب أن يكون فوق كل اعتبار، خاصة في بطولات تجمع شعوب المنطقة.

في المقابل، رفض يونس محمود تقديم أي اعتذار، مؤكدًا أن تصريحه فُهم بشكل خاطئ، وأنه لم يقصد الإساءة للمنتخب السعودي أو التقليل من شأنه، وقال في تصريحات لاحقة: "لماذا أعتذر؟ لم أُخطئ في حق أحد. ما قلته كان في سياق المزاح، ولا يستدعي كل هذا الهجوم".

والحقيقة أن الخلاف لم يكن وليد اللحظة، إذ تعود بعض جذوره إلى بطولة كأس آسيا 2007، حين فاز المنتخب العراقي باللقب، وحصل يونس محمود على جائزة أفضل لاعب في البطولة، حينها، أثير جدل حول أحقية الجائزة، خصوصًا بعد تصريحات من النجم السعودي السابق ياسر القحطاني، الذي قال إن يونس لم يكن من بين المرشحين، مضيفًا بسخرية: "من الممكن أن ألمّع الجائزة وأرسلها له كهدية".