بعد شهر تقريبًا من الشد والجذب بين أسطورة الكرة العراقية يونس محمود وجمهور المنتخب السعودي، على هامش أحداث كأس الخليج العربي 2024 "خليجي 26"، عاد الأول ليتصدر المشهد من جديد، لكن هذه المرة بتوقعاته لمشوار الأخضر في كأس العرب قطر 2025.
فيديو | بعد عام من أزمة خليجي 26 .. يونس محمود يفاجئ الجمهور بتوقعاته لمصير المنتخب السعودي في كأس العرب 2025
البداية من أزمة يونس محمود والجمهور السعودي
شهدت الساحة الرياضية الخليجية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل الواسع بين الجماهير السعودية والنجم العراقي السابق يونس محمود، وذلك على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة للمنتخب السعودي خلال مشاركته في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي أُقيمت في الكويت.
وتعود جذور الخلاف إلى مقابلة إعلامية أُجريت مع يونس محمود، الذي يشغل حاليًا منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، حيث طُرح عليه سؤال حول حظوظ المنتخب السعودي في المنافسة على لقب "خليجي 26".
وردّ محمود بابتسامة ساخرة، قائلاً: "السعودية جاية للقب!"، وهي العبارة التي أثارت موجة من الغضب بين الجماهير السعودية، واعتُبرت تقليلًا من شأن المنتخب السعودي وانتقاصًا من قدراته التنافسية.
وعلى الفور، تداولت منصات التواصل الاجتماعي المقطع المصور لتصريح يونس محمود على نطاق واسع، وتصدّر اسمه محركات البحث في السعودية والعراق، حيث انهالت التعليقات الغاضبة من الجماهير السعودية، التي طالبت اللاعب السابق بالاعتذار الرسمي عن تصريحاته، معتبرين أن ما قاله لا يليق بمكانته كلاعب له تاريخ طويل في الملاعب الخليجية.
كما دخل عدد من الإعلاميين ولاعبي المنتخب السعودي السابقين على خط الأزمة، حيث عبّر بعضهم عن استيائهم من تصريحات محمود، مؤكدين أن الاحترام المتبادل بين نجوم الكرة في الخليج يجب أن يكون فوق كل اعتبار، خاصة في بطولات تجمع شعوب المنطقة.
في المقابل، رفض يونس محمود تقديم أي اعتذار، مؤكدًا أن تصريحه فُهم بشكل خاطئ، وأنه لم يقصد الإساءة للمنتخب السعودي أو التقليل من شأنه، وقال في تصريحات لاحقة: "لماذا أعتذر؟ لم أُخطئ في حق أحد. ما قلته كان في سياق المزاح، ولا يستدعي كل هذا الهجوم".
والحقيقة أن الخلاف لم يكن وليد اللحظة، إذ تعود بعض جذوره إلى بطولة كأس آسيا 2007، حين فاز المنتخب العراقي باللقب، وحصل يونس محمود على جائزة أفضل لاعب في البطولة، حينها، أثير جدل حول أحقية الجائزة، خصوصًا بعد تصريحات من النجم السعودي السابق ياسر القحطاني، الذي قال إن يونس لم يكن من بين المرشحين، مضيفًا بسخرية: "من الممكن أن ألمّع الجائزة وأرسلها له كهدية".
توقعات يونس محمود لكأس العرب 2025
والآن وبعد مرور عام تقريبًا على أزمة يونس محمود والجمهور السعودي في خليجي 26، التقى به علاء سعيد؛ الصحفي السعودي الشهير، للاطلاع على توقعاته بشأن البطولة العربية المقامة حاليًا في قطر.
في هذا الشأن، أوضح الأسطورة العراقية: "أتوقع أن تصل السعودية للنهائي، المنتخب السعودي أقرب للقب".
البعض أعد توقعات محمود بمثابة تجنب حملة جديدة من السعوديين عليه، والبعض الآخر رأى أنها توقعات منطقية، نظرًا لقوة الأخضر.
- Saudi NT (X)
مشوار السعودية في كأس العرب 2025
المنتخب السعودي يصلح في نسخة 2025 من كأس العرب ما فسد في سابقتها بعام 2021، حيث ودع وقتها من دور المجموعات في ظل المشاركة بالصف الثاني.
أما في النسخة الحالية، يشارك الأخضر بكامل نجومه وبقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وقد نجح بالفعل في الوصول لنصف النهائي حتى الآن..
الصقور الخضر عبروا دور المجموعات بالفوز أمام عمان (2-1)، وجزر القمر (3-1)، فيما تلقوا الهزيمة أمام المغرب (0-1).
وفي ربع النهائي، كانت مواجهة الأخضر أمام المنتخب الفلسطيني، ونجح الأول في الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.
وحاليًا تنتظر كتيبة هيرفي رينارد مواجهة الأردن في نصف نهائي كأس العرب قطر 2025، والمقرر لها غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.
وماذا عن العراق؟
بالحديث عن المنتخب العراقي، فقد ودع كأس العرب قطر 2025 بالفعل من دور ربع النهائي..
أسود الرافدين حققوا انتصارين متتاليين في دور المجموعات أمام البحرين (2-1)، والسودان (2-0)، واختتموا تلك المرحلة بالهزيمة أمام المنتخب الجزائري (0-2)، لكن ست نقاط كانت كافية للعبور لربع النهائي.
في ربع النهائي، تلقى العراقيون الهزيمة أمام الأردن بهدف نظيف، ليودع الأسود، ويصعد النشامى لمواجهة السعودية في نصف النهائي.