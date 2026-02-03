Getty Images Sport
"خلق المزيد من الكراهية".. إنفانتينو يطالب برفع الإيقاف عن روسيا ويُصر: جائزة ترامب مستحقة!
إنفانتينو يدعو إلى إعادة اندماج روسيا على الفور
أعرب إنفانتينو بوضوح عن رغبته في رؤية روسيا تعود إلى الساحة الكروية العالمية، على الرغم من الغزو المستمر لأوكرانيا الذي أدى إلى تعليق عضويتها في فبراير 2022. وفي حديثه إلى قناة سكاي نيوز، قال رئيس الفيفا إن استمرار عزل الاتحاد الروسي لكرة القدم يتعارض مع مهمة الوحدة التي تنص عليها هذه الرياضة.
وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان سيسعى إلى رفع الحظر، كان إنفانتينو واضحًا. أجاب: "علينا ذلك. بالتأكيد". ويستند تفكيره إلى الاعتقاد بأن العقوبات فشلت في التأثير على المشهد الجيوسياسي. وأوضح: "لأن هذا الحظر لم يحقق أي شيء، بل أدى فقط إلى مزيد من الإحباط والكراهية".
وذهب إنفانتينو إلى أبعد من ذلك، حيث اقترح إجراء إصلاح جذري في حوكمة الفيفا لمنع فرض عقوبات مماثلة في المستقبل. واقترح أن تدرج الهيئة الإدارية في "قوانيننا" قاعدة تنص على أنه لا يجوز حظر أي دولة من ممارسة كرة القدم "بسبب أفعال قادتها السياسيين".
وجادل بأن الحفاظ على العلاقات الرياضية أمر ضروري، قائلاً إن "تمكين الفتيات والفتيان من روسيا من لعب كرة القدم في أجزاء أخرى من أوروبا سيساعد" وأن "على أحدهم الحفاظ على هذه العلاقات مفتوحة".
أوكرانيا تنتقد التعليقات "الطفولية" مع تصاعد المعارضة
كانت ردود الفعل على تصريحات إنفانتينو فورية ولاذعة، لا سيما من جانب أوكرانيا. فقد أصدر ماتفي بيدني، وزير الرياضة الأوكراني، بيانًا غاضبًا أدان فيه موقف رئيس الفيفا.
وقال بيدني: "تبدو كلمات جياني إنفانتينو غير مسؤولة، بل وطفولية. فهي تفصل كرة القدم عن الواقع الذي يُقتل فيه الأطفال".
في حين أن رغبة إنفانتينو الشخصية في إعادة الاندماج واضحة، فإن الواقع العملي لرفع الحظر لا يزال معقدًا. لا توجد حاليًا أي خطط لمجلس الفيفا للتصويت على هذه المسألة، ويرجع ذلك أساسًا إلى المعارضة الشديدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. في عام 2023، حاولت الفيفا رفع الحظر على مستوى تحت 17 عامًا، لكن القرار ثبت أنه غير قابل للتطبيق عمليًا. أعلنت دول كبرى، منها إنجلترا وبولندا والسويد وأوكرانيا، أنها سترفض خوض مباريات ضد الفرق الروسية، مما يجعل التأهل للبطولات مستحيلًا.
رئيس الفيفا يدافع عن "جائزة السلام" المثيرة للجدل التي منحها ترامب
بالإضافة إلى قضية روسيا، دافع إنفانتينو بقوة عن علاقته بدونالد ترامب. تعرض رئيس الفيفا لسخرية واسعة النطاق في ديسمبر عندما أنشأ "جائزة الفيفا للسلام" الخاصة لتكريم الزعيم الأمريكي خلال قرعة كأس العالم 2026.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الجائزة تم اختلاقها فقط لإرضاء ترامب، دون أي قائمة مختصرة أو عملية تشاور. ومع ذلك، أصر إنفانتينو على أن هذه اللفتة كانت مناسبة تمامًا. وقال إنفانتينو: "من الناحية الموضوعية، إنه يستحقها. لقد لعب دورًا أساسيًا في حل النزاعات وإنقاذ آلاف الأرواح".
ورفض انتقادات الجائزة، مستشهداً بدعم ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وتساءل عن منطق أولئك الذين يدعون إلى مقاطعة بطولة 2026 - التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - بسبب سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة. وأشار إنفانتينو إلى أنه في حين يتم طرح مقاطعة سياسية، لم تكن هناك دعوات لمقاطعة تجارية، مما يعني وجود معايير مزدوجة في النظر إلى البطولة.
اعتذار عن السخرية "الخفيفة" من المشجعين البريطانيين
أخيرًا، تحرك إنفانتينو لتهدئة الخلاف مع مشجعي كرة القدم البريطانيين بعد التعليقات التي أدلى بها الشهر الماضي بشأن كأس العالم 2022 في قطر. كان رئيس الفيفا قد مازح قائلاً: "لأول مرة في التاريخ... لم يتم القبض على أي بريطاني" خلال البطولة، مضيفًا: "تخيلوا! هذا شيء مميز للغاية حقًا".
وأثارت هذه التعليقات انتقادات حادة من رابطة مشجعي كرة القدم، التي اتهمته بإطلاق "نكتة رخيصة" تستند إلى صور نمطية قديمة، متجاهلة القضايا الحقيقية المتعلقة بأسعار التذاكر ومعاملة المشجعين.
اعتذر إنفانتينو عن التعليق، موضحًا أنه "كان يقصد به أن يكون تعليقًا خفيفًا" وليس إهانة خبيثة. وانتقل إلى الإشادة بالجهود التي بذلتها السلطات الإنجليزية والمشجعون في السنوات الأخيرة للتصدي للعنف في كرة القدم، في محاولة لتسوية العلاقات قبل البطولة العالمية المقبلة في أمريكا الشمالية.
