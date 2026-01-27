Goal.com
"خطوة بخطوة!".. رسالة كريستيانو رونالدو للاعبي النصر بعد الفوز الصعب على التعاون

النجم البرتغالي يعرف أن المنافسة لا تزال طويلة

ساعد كريستيانو رونالدو فريق النصر على الفوز 1-0 على التعاون يوم الإثنين، مما عزز آماله في الفوز باللقب. 

وبهذه النتيجة، أصبح فريق رونالدو على بعد خمس نقاط فقط من المتصدر الهلال بعد 17 مباراة. 

كما وجه رونالدو رسالة إلى زملائه بعد المباراة، حيث يهدف إلى الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ انتقاله إلى الشرق الأوسط.

  • النصر يحقق فوزًا صعبًا على التعاون في دوري روشن السعودي

    قد يكون رونالدو قد سجل 960 هدفًا في مسيرته الرائعة حتى الآن، لكنه لم يتمكن من إضافة هدف آخر إلى رصيده ضد التعاون. 

    بدلاً من ذلك، اضطر فريق جورج جيسوس إلى الاعتماد على هدف محمد الدوسري في مرماه ليضمن النقاط الثلاث ويبقى في سباق اللقب. 

    أبهر ساديو ماني جماهير النصر في عودته للعب مع ناديه بعد كأس الأمم الأفريقية 2025، بينما لم يختبر الحارس بينتو أي صعوبة طوال 90 دقيقة. 

    مثلت النتيجة ليلة جيدة للنصر، حيث كان التعاون مفاجأة الموسم الحالي ويحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب.

  • رسالة كريستيانو رونالدو للاعبي النصر بعد الفوز على التعاون

    نجم البرتغال نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة رسالة لزملائه في الفريق. اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا أوضح أن هذا ليس وقت التشتيت، وكتب: "خطوة بخطوة. التركيز الكامل على هدفنا!"

  • رونالدو يتقاسم صدارة الهدافين مع كينونيس

    بينما يتطلع رونالدو إلى رؤية فريقه النصر يتصدر ترتيب الدوري، فإنه يأمل أيضًا في حسم صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين. 

    يتقاسم رونالدو حاليًا الصدارة برصيد 16 هدفاً مع خوليان كينونيس لاعب القادسية، بينما يتأخر إيفان توني لاعب الأهلي بفارق هدف واحد برصيد 15 هدفًا. 

    كان كينونيس في أفضل حالاته هذا الموسم وشكر زملاءه في الفريق لمساعدتهم له في الصعود إلى صدارة قائمة الهدافين. 

    وقال: "كما قلت من قبل، إنها مجرد أرقام. كان دعم زملائي في الفريق مهمًا جدًا لتمكيني من المنافسة على لقب الهداف، أنا مدين لهم وللطاقم الفني بكل شيء. هذا نتيجة جهود زملائي في الفريق. أشكرهم على ذلك؛ كما أشكر الطاقم الفني على ما قاموا به. لكن كما قلت، الأهم هو الفريق، والأهم هو الاستمرار في هذا المستوى".

    مباراة هامة للنصر أمام الخلود

    سيسعى رونالدو والناسور إلى حصد ثلاث نقاط أخرى يوم الجمعة عندما يعودان إلى المنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين ضد الخلود.

