"خطوة بخطوة!".. رسالة كريستيانو رونالدو للاعبي النصر بعد الفوز الصعب على التعاون

بينما يتطلع رونالدو إلى رؤية فريقه النصر يتصدر ترتيب الدوري، فإنه يأمل أيضًا في حسم صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.
يتقاسم رونالدو حاليًا الصدارة برصيد 16 هدفاً مع خوليان كينونيس لاعب القادسية، بينما يتأخر إيفان توني لاعب الأهلي بفارق هدف واحد برصيد 15 هدفًا.
كان كينونيس في أفضل حالاته هذا الموسم وشكر زملاءه في الفريق لمساعدتهم له في الصعود إلى صدارة قائمة الهدافين.
وقال: "كما قلت من قبل، إنها مجرد أرقام. كان دعم زملائي في الفريق مهمًا جدًا لتمكيني من المنافسة على لقب الهداف، أنا مدين لهم وللطاقم الفني بكل شيء. هذا نتيجة جهود زملائي في الفريق. أشكرهم على ذلك؛ كما أشكر الطاقم الفني على ما قاموا به. لكن كما قلت، الأهم هو الفريق، والأهم هو الاستمرار في هذا المستوى".