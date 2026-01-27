"خطوة بخطوة!".. رسالة كريستيانو رونالدو للاعبي النصر بعد الفوز الصعب على التعاون

قد يكون رونالدو قد سجل 960 هدفًا في مسيرته الرائعة حتى الآن، لكنه لم يتمكن من إضافة هدف آخر إلى رصيده ضد التعاون.

بدلاً من ذلك، اضطر فريق جورج جيسوس إلى الاعتماد على هدف محمد الدوسري في مرماه ليضمن النقاط الثلاث ويبقى في سباق اللقب.

أبهر ساديو ماني جماهير النصر في عودته للعب مع ناديه بعد كأس الأمم الأفريقية 2025، بينما لم يختبر الحارس بينتو أي صعوبة طوال 90 دقيقة.

مثلت النتيجة ليلة جيدة للنصر، حيث كان التعاون مفاجأة الموسم الحالي ويحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب.