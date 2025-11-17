كشف المهاجم الأوروجواياني الشهير لويس سواريز عن خططه للعودة إلى ناديه السابق برشلونة في المستقبل القريب. اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا لم يودع الرياضة بعد، وقد ينهي مسيرته في كاتالونيا، حيث يعترف بأنه لا يزال على صلة بالنادي الذي مثله من 2014 إلى 2020 قبل أن ينتقل إلى نادي أتلتيكو مدريد.
"أنا وميسي نُحقق حاليًا ما تحدثنا عنه خلال وجودنا هناك" .. لويس سواريز يكشف عن خططه للعودة إلى برشلونة
سواريز يلعب حالياً مع زميله السابق في برشلونة
خلال فترة عمله في برشلونة، التي استمرت ستة مواسم، شارك سواريز غرفة الملابس مع العديد من اللاعبين الكبار مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وبالطبع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. بعد مغادرته برشلونة، وجد نفسه يمثل أتلتيكو مدريد وإنترناسيونال وجريميو، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة لبدء فصل جديد.
هناك، في ميامي، وقع عقدًا مع فريق إنتر ميامي الذي يملكه ديفيد بيكهام، وشارك في الملعب مع زملائه السابقين في برشلونة، ومن بينهم لم يستمر في اللعب سوى ميسي. كان سواريز شخصية مؤثرة إلى جانب ميسي، ليس فقط في دوري كرة القدم الأمريكي، ولكن أيضًا في كأس الدوري وكأس العالم للأندية، حيث سجل 14 هدفًا و15 تمريرة حاسمة في 40 مباراة. مع اقتراب موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم من نهايته، وتأكيد إنتر ميامي لمكانه في نصف نهائي المؤتمر، قد يبحث سواريز عن مغامرة جديدة في نهاية الموسم قبل أن يعلن اعتزاله.
- Getty Images Sport
سواريز يلمح إلى احتمال عودته إلى برشلونة
في حوار مع Sport، صرح سواريز: "نعم، أنا دائمًا أتابع أخبار برشلونة، وكذلك الأطفال، لأنك لا تتوقف عن كونك مشجعًا. لا تتوقف عن الإعجاب بالنادي، فأنت تحب النادي ولا تزال على اتصال بأشخاص من النادي. لا يزال لدينا منزل هناك. نخطط للعودة إلى برشلونة من أجل كل ما يُقدم لنا. لقد أكدنا ذلك بسبب كل ما قدمته لنا ولأننا نشعر دائمًا بأننا في وطننا هناك".
سجل سواريز، خلال فترة وجوده في برشلونة، 195 هدفًا و113 تمريرة حاسمة في 283 مباراة. علاوة على ذلك، لعب طوال مسيرته 857 مباراة وسجل 515 هدفًا و278 تمريرة حاسمة، وهو رقم هائل يجعله أيقونة كرة قدم ثورية ليس فقط في أوروغواي بل في جميع أنحاء العالم. كما اعتزل كرة القدم الدولية بعد أن سجل 69 هدفًا في 143 مباراة مع أوروجواي.
سواريز يتحدث عن علاقته مع ليونيل ميسي
بينما أبدع سواريز وميسي، إلى جانب نيمار، في العديد من المباريات وفازوا بمباريات مهمة وحصدوا جوائز، فإن الأوروجواياني يرتبط أيضًا بعلاقة خاصة خارج الملعب مع الفائز بكأس العالم 2022.
قال: "مع مرور السنين، تعرفنا على بعضنا البعض على أرض الملعب. وعلى مر السنين، تعرفنا على بعضنا البعض كثيرًا في الخارج. كل منا يعرف متى يكون الآخر في مزاج جيد، ومتى يكون في مزاج سيئ. الجميع يعرف متى يتم تبادل المحادثات الداخلية أو متى لا يشعر أحدنا بالرغبة في التحدث. نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا، والحقيقة هي أن الأطفال أيضًا يقضون ساعات طويلة يوميًا هنا في كرة القدم. الحقيقة هي أننا نعيش مرحلة جميلة ونستمتع بها... ننظر إلى بعضنا البعض أحيانًا ونبدأ في التفكير في أننا نحقق ما تحدثنا عنه في ذلك الوقت في برشلونة. أن نتمكن من الاستمتاع بآخر مرحلة لنا كلاعبين كرة قدم معًا".
كما أعرب اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا عن آرائه حول كيفية مساعدة ميسي في تحول إنتر ميامي. "على أرض الملعب، هو شيء فريد، شيء لا يمكن تكراره، ويستمر في القيام بأشياء لا تصدق. لا يزال لديه ذلك الهوس بالرغبة في الاستمرار في الفوز مثلنا جميعًا. لكن بالطبع، ترى روحه تلك. هناك أوقات يفوز فيها الفريق لكنه يريد أن يسجل أحد زملائه، وإذا لم يسجل، يغضب ليو لأن ذلك اللاعب لم يسجل. إذا حدد الأهداف، فإنه يحققها وهذا ينعكس علينا جميعًا"، كما أكد.
- Getty Images Sport
نصف النهائي أمام سواريز وإنتر ميامي
في الموسم الماضي، تمكن إنتر ميامي من الفوز بلقب درع الداعمين، وهذه المرة لديه فرصة كبيرة للفوز بلقبه الأول في دوري MLS. في 23 نوفمبر، سيواجه سينسيناتي في الدور نصف النهائي، والفوز في تلك المباراة سيقربه خطوة أخرى من اللقب المنشود.