خطة غاريث بيل: لماذا اختار خاميس رودريغيز مينيسوتا يونايتد في عام كأس العالم

لم يكن شغف رودريغيز ببلده موضع شك أبدًا. على الرغم من كل الصعوبات التي واجهها على مستوى الأندية، والتي كانت كثيرة، إلا أنه كان دائمًا يقدم أفضل ما لديه من أجل كولومبيا. يمثل تمثيل بلده أمرًا عزيزًا على قلبه، وحتى الآن، مع بدء المرحلة الجديدة من مسيرته، لا يزال هذا الأمر في مقدمة اهتماماته.

وقال لصحيفة The Athletic: "عندما تلعب لبلدك، تشعر بشعور مختلف، إنه شيء مختلف تمامًا. تذهب إلى الملعب وترى كل القمصان الصفراء، وتدرك أن الناس يريدون رؤيتك تلعب... ترى أن هذا ليس موجودًا هناك فحسب، بل في منازلهم، في البلدات الصغيرة. في كولومبيا، يهرع الناس حرفيًا إلى التلفزيون لمجرد مشاهدة مباريات كولومبيا".

وأضاف: "يغلقون المدارس، ويغلقون كل شيء عندما تلعب كولومبيا. عليك أن تلعب من أجلهم. أنت تمثل أسلافك، وجذورك، ومن أين أتيت، وأين ولدت. عليك أن تضحي بحياتك من أجل بلدك. هذا هو "الشيء الإضافي" الذي عليك تقديمه عندما تكون مع المنتخب الوطني. ولهذا السبب استمررت لفترة طويلة - لأن الأمر في المنتخب الوطني لا يقتصر على الجري. لا يقتصر الأمر على اللعب الجيد؛ عليك أن تقدم شيئًا أكثر من ذلك. عليك أن تشعر بذلك من أعماق قلبك".

تعرف العالم لأول مرة على تفسير اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لذلك في عام 2014، عندما فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم في ذلك الصيف. جعله ذلك أحد أكبر نجوم اللعبة، وحصل على انتقال ضخم من موناكو إلى ريال مدريد. على الرغم من أن رودريغيز لم يصل أبدًا إلى تلك المستويات على مستوى الأندية، إلا أنه حافظ على هذا المستوى مع منتخب بلاده، وفاز بالكرة الذهبية لوصول كولومبيا إلى النهائي في كأس أمريكا 2024 بينما كان يلعب لساو باولو، النادي العاشر في مسيرته.

ومنذ ذلك الحين، انضم إلى ناديين آخرين، رايو فايكانو وليون في الدوري المكسيكي، وسيصبح العدد ثلاثة قريبًا عندما ينضم إلى مينيسوتا يونايتد. أحد أسباب توقيعه مع مينيسوتا هو أن النادي قدم له فرصة للعب في كأس العالم، وهي فرصة مشابهة لتلك التي حصل عليها بيل قبل بطولة 2022.