تدريب أم إدارة؟.. ليونيل ميسي يكشف خطط ما بعد الاعتزال

يقترب الدولي الأرجنتيني من نهاية مسيرته لكنه لا يزال، كما يمكن القول، أحد أفضل اللاعبين في العالم في سن الـ 38.
وبينما يود الكثيرون رؤية نجم ميامي يتجه إلى مجال التدريب، يبدو أن اللاعب المخضرم لديه أفكار أخرى.
يقترب الدولي الأرجنتيني من نهاية مسيرته لكنه لا يزال، كما يمكن القول، أحد أفضل اللاعبين في العالم في سن الـ 38.
وبينما يود الكثيرون رؤية نجم ميامي يتجه إلى مجال التدريب، يبدو أن اللاعب المخضرم لديه أفكار أخرى.
في نظر الكثيرين، ميسي هو أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور. ليس فقط بسبب موهبته وقدراته على أرض الملعب، ولكن لفوزه بكأس العالم، والعديد من الألقاب حول العالم، وفيض من جوائز الكرة الذهبية.
ولكن حتى نجم برشلونة السابق، الذي سيبلغ 39 عاماً في وقت لاحق من هذا العام، يدرك جيداً أنه لم يتبق له سنوات كثيرة في هذه الرياضة. في سبتمبر الماضي، اعترف حتى بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلعب للأرجنتين في كأس العالم 2026.
أوضح ميسي أنه ليس لديه أي رغبة في الاعتزال الآن عندما وقع تمديد عقد مع فريق الدوري الأمريكي لكرة القدم "إنتر ميامي" حتى عام 2028 في أواخر العام الماضي. ولفت النجم الأرجنتيني في أكتوبر الماضي إلى أنه "متحمس حقاً" لتمديد إقامته مع ميامي، إلى جانب الانتقال إلى ملعبهم الجديد الذي طال انتظاره، "ميامي فريدوم بارك"، في وقت لاحق من عام 2026.
وقال: "إنه يسعدني حقاً البقاء هنا ومواصلة هذا المشروع الذي، إلى جانب كونه حلماً، أصبح حقيقة جميلة - اللعب في هذا الملعب، في ميامي فريدوم بارك. منذ وصولي إلى ميامي، كنت سعيداً جداً، لذا أنا مسرور حقاً بالاستمرار هنا. نحن جميعاً متحمسون حقاً للحظة التي يمكننا فيها أخيراً اللعب في ميامي فريدوم بارك. لا يمكننا الانتظار حتى ينتهي - لتجربته من الداخل، في منزلنا الجديد، وليستمتع به المشجعون أيضاً. سيكون شيئاً مميزاً للغاية اللعب في الديار في مثل هذا الملعب المذهل".
في نوفمبر الماضي، اعترف ميسي بأنه عندما يعلق حذاءه (يعتزل)، يريد الدخول في عالم الأعمال، وقد يعني ذلك ترك كرة القدم. قال في منتدى الأعمال الأمريكي: "أحب أن أبدأ في النظر إلى ما قد يأتي بعد ذلك. أحب عالم الأعمال؛ أريد مواصلة التعلم. أنا فقط في البداية مع ذلك. لقد كنت دائمًا مكرساً بنسبة 100 في المائة لمهنتي، لكنني أعلم أن شيئاً آخر قادم - عالم آخر - وشيئاً فشيئاً، أنا انخرط فيه".
هذا الأسبوع، أخبر قناة "لوزو تي في" (Luzu TV) أنه بينما لا يعارض أن يكون مديراً يوماً ما، فإنه يود إدارة نادٍ صاعد في المستقبل، مستوحياً ذلك من المالك المشارك لميامي، بيكهام. وقال يوم الثلاثاء لقناة البث الأرجنتينية: "لا أرى نفسي كمدرب. أحب فكرة أن أكون مديراً، لكني أفضل أن أكون مالكاً. أود أن يكون لدي ناديَّ الخاص، أبدأ من القاع، وأجعله ينمو. لأكون قادراً على منح الأطفال الفرصة للتطور وتحقيق شيء مهم. إذا اضطررت للاختيار، فهذا هو أكثر ما يروق لي".
قبل أن يسدل ميسي الستار أخيراً على مسيرته المتألقة، سيعمل على أن يكون في أفضل حالة بدنية لمساعدة الأرجنتين في الدفاع عن لقب كأس العالم هذا العام، بينما يحاول أيضاً البناء على انتصار ميامي بكأس الدوري الأمريكي في 2026.
حالياً، ومع ذلك، فهو يستمتع بفترة الراحة بين الموسمين قبل العودة للتدريب التحضيري للموسم في الأسابيع المقبلة.