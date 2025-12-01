خسر مليون يورو ولكن.. برشلونة "متفائل" بالحصول على دفعة مالية "كبيرة" من فيتور روكي!

لقد استعاد برشلونة تقريباً الاستثمار الذي قام به في عام 2023 من أجل اللاعب، حيث دفع 30 مليون يورو بالإضافة إلى 31 مليوناً أخرى في متغيرات لم تتحقق. وفي صفقة انتقاله إلى بالميراس، حصلت المؤسسة الكتالونية على 25.5 مليون كدفعات ثابتة يمكن أن تزيد إذا تم استيفاء سلسلة من المتطلبات.

ضمن برشلونة الحصول على 20 في المائة من أي بيع مستقبلي للمهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، وبالتالي يمكنه أن يطمح للحصول على خمسة ملايين، مع الأخذ في الاعتبار ما دفعه بالميراس.

بعبارة أخرى، إذا تم تأكيد عملية انتقال جديدة، فسيكون قد استرد بالفعل إجمالي الاستثمار البالغ 30 مليوناً الذي دفعه في عام 2023، حسب "ماركا".

لكن هذا المبلغ قد يزداد أكثر. يمكن لبرشلونة الحصول على أربعة ملايين أخرى في السنوات الأربع المقبلة (وقع عقداً حتى عام 2029) مقابل الشروط الأخرى التي أتمها في انتقاله في شهر فبراير الماضي: أن يكون اللاعب من بين أفضل ثلاثة لاعبين في "المونديال" (كأس العالم)؛ وأن يلعب 60 في المائة كحد أدنى من المباريات كأساسي؛ والألقاب التي يحتفل بها بالميراس..