جاءت هذه التصريحات في أعقاب الخسارة المؤلمة لنيجيريا بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، وهي النتيجة التي أهلت "الفهود" إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.
"خسرنا بالسحر".. مدرب نيجيريا يكشف ما حدث في ركلات الجزاء أمام الكونغو الديمقراطية!
الكونغو الديمقراطية إلى الملحق العالمي
أقيمت المواجهة الحاسمة مساء الأحد على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط، وشهدت بداية نارية من "النسور الممتازة". لم ينتظر المنتخب النيجيري سوى ثلاث دقائق لافتتاح التسجيل، عندما أطلق فرانك أونييكا تسديدة قوية زاحفة من مشارف منطقة الجزاء، مستغلاً عرضية من زايدو سنوسي.
واصل النيجيريون أفضليتهم، وكاد أونييكا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 20، لكن الحارس الكونغولي ليونيل مباسي نزو تألق في إبعاد تسديدته. ورغم السيطرة النيجيرية، نجح منتخب الكونغو في خطف هدف التعادل في الدقيقة 31 إثر هجمة مرتدة؛ حيث توغل سيدريك باكامبو من الجانب الأيمن وأرسل عرضية فشل ويلفريد نديدي في إبعادها، ليتابعها ميشاك إيليا في الشباك. وحاول أديمولا لوكمان وصامويل تشوكويزي استعادة التقدم، لكن الدفاع الكونغولي ظل صامداً.
دخل منتخب "الفهود" الشوط الثاني بشكل هجومي، وسعى لحسم التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1974 (باسم زائير سابقاً). وأهدر باكامبو فرصة محققة في الدقيقة 54 عندما تصدى الحارس ستانلي نوابالي لتسديدته القريبة ببراعة.
فرض الكونغوليون سيطرتهم مع تراجع النيجيريين للدفاع، وغلب الحذر على أداء الفريقين لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية. وواصلت الكونغو الديمقراطية صناعة الخطورة، وسجل فيستون ماييلي هدفاً في الدقيقة 95، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على الحارس النيجيري.
وكاد شانسيل مبيمبا أن يمنح الكونغو بطاقة التأهل في الدقيقة الأخيرة، لكن الحارس نوابالي تألق بشكل لافت لإنقاذ رأسية مبيمبا، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للكونغوليين بعد إهدار نيجيريا لثلاث ركلات.
ماذا قال مدرب نيجيريا؟
"خلال ركلات الترجيح، كان الرجل من الكونغو الديمقراطية يمارس بعض طقوس الفودو (السحر)"، بهذه الكلمات المثيرة للجدل، فسر إريك تشيلي، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، سبب اشتعال التوترات بينه وبين الجهاز الفني للكونغو الديمقراطية عقب نهائي الملحق الأفريقي.
طريق نيجيريا والكونغو في الملحق الإفريقي
كانت نيجيريا قد بلغت هذا النهائي بعد فوز عريض على الجابون بنتيجة 4-1 بعد التمديد في نصف النهائي.
سيطرت "النسور الممتازة" على المباراة، وأهدر فيكتور أوسيمين عدة فرص في الشوط الأول بفضل تألق الحارس الجابوني. ونجح أكور أدامس أخيراً في كسر التعادل في الدقيقة 79. وبينما كانت نيجيريا تتجه للفوز، فاجأ ماريو ليمينا الجميع بتسجيل هدف التعادل للجابون في الدقيقة 89.
وفي الشوط الإضافي الأول، استعادت نيجيريا زمام المبادرة سريعاً، حيث سجل تشيديرا إيجوكي الهدف الثاني في الدقيقة 97. ثم أضاف فيكتور أوسيمين، الباحث عن تأهل سابع للمونديال، هدفين متتاليين في الدقيقتين 102 و 110، ليحسم المواجهة بشكل قاطع ويقود فريقه للنهائي.
على الجانب الآخر، كان مشوار الكونغو الديمقراطية نحو النهائي أكثر حذرا، حيث قهروا منتخب الكاميرون بهدف نظيف في مباراة اتسمت بالتحفظ التكتيكي.
في مواجهة شبه خالية من الفرص، أهدر إيتا أيونج فرصة للكاميرون في الشوط الأول، بينما تألق أندريه أونانا لإبعاد تسديدة من باكامبو. وبينما ظن الجميع أن المباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية، خطف شانسيل مبيمبا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1، ليقود "الفهود" إلى النهائي.
وبهذا الفوز على نيجيريا، ستلتحق الكونغو الديمقراطية بالملحق العالمي في مارس 2026، إلى جانب 5 منتخبات أخرى (من آسيا، أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا، ومنتخبين من الكونكاكاف)، وستقام جميع المباريات في المكسيك.
- Getty Images
من يخوض الملحق العالمي المؤهل للمونديال؟
يمثل الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 الفرصة الأخيرة لستة منتخبات من مختلف القارات لحجز مقاعدها في العرس الكروي الأكبر. ستقام هذه المباريات الحاسمة في المكسيك خلال شهرمارس 2026. ويشارك في هذا الملحق منتخب الكونغو الديمقراطية ممثلاً لأفريقيا، وبوليفيا عن أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا، والفائز من الملحق الآسيوي الذي يجمع بين العراق والإمارات، بالإضافة إلى منتخبين من اتحاد أمريكا الشمالية والكاريبي "الكونكاكاف".
وستُجرى قرعة هذا الملحق المصيري يوم 20 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). سيتم تحديد مسارات المنافسة بناءً على تصنيف الفيفا للمنتخبات الصادر يوم 19 نوفمبر، حيث سيُمنح أفضل منتخبين تصنيفاً ميزة التأهل المباشر إلى نهائي كل مسار. أما المنتخبات الأربعة المتبقية، فستخوض مواجهتي نصف نهائي، ليتأهل الفائزان منهما لمواجهة المنتخبين المصنفين في النهائي لحسم بطاقتي التأهل. وتجدر الإشارة إلى أن القرعة ستضمن فصل منتخبي "الكونكاكاف" في مسارين مختلفين.