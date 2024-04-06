خسائر كارثية .. غياب مانشستر يونايتد عن دوري الأبطال مصيبة تلوح في الأفق!

خسائر كارثية لمانشستر يونايتد إذا فشل فى التأهل لدورى الأبطال

يواجه فريق مانشستر يونايتد حاليًا مهمة صعبة للعودة إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل وفشلهم في ذلك سيسبب لهم أزمات مالية كبرى.

وقبل 13 عامًا توجه فريق مانشستر يونايتد إلى ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي فى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ويوم الخميس الماضي ذهبوا لملعب البلوز على أمل الفوز والاستمرار فى المنافسة على التأهل لدورى الأبطال بالموسم القادم لكنهم تعرضوا للهزيمة بنتيجة 4-3.

وكان اليونايتد وتشيلسي منافسين أساسيين على بطولة دوري أبطال أوروبا سابقًا لكنهم تراجعوا بشدة فى السنوات الماضية حيث غاب البلوز عن جميع المسابقات الأوروبية الثلاث هذا الموسم وفشل يونايتد بشكل كارثي فى دوري الأبطال هذا العام وودع البطولة من دور المجموعات بعدما احتل المركز الأخير فى مجموعته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيستمر غياب فريق تشيلسي عن البطولات الأوروبية بالموسم القادم أيضًا حيث يحتل حاليًا المركز العاشر في الدوري الإنجليزي بينما يقع مانشستر يونايتد فى المركز السادس قبل مواجهته النارية أمام ليفربول غدًا الأحد.

ونظرًا لتوسع بطولة دوري أبطال أوروبا اعتبارًا من الموسم المقبل، قد يكون احتلال المركز الخامس كافيًا لتأهل مانشستر يونايتد للبطولة الأوروبية ويتخلف الفريق حاليًا عن توتنهام صاحب المركز الخامس بفارق تسع نقاط فقط ولا يزال بإمكان اليونايتد التأهل إلى دوري الأبطال بالموسم القادم.

لكن إذا لم يحدث ذلك ما حجم الفوضى والخسائر التي سيعاني منها مانشستر يونايتد إذا فشلوا فى التأهل لدوري أبطال أوروبا؟، يرصد لكم موقع "جول" خسائر الشياطين الحمر فى التقرير التالى:-