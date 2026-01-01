يبدو أن برشلونة قرر العمل بالمبدأ الشائع بين التجار "خسارة قريبة أفضل من ربح بعيد" في ملف حارس مرماه أندريه مارك تير شتيجن. كيف هذا؟
خسارة قريبة أفضل من ربح بعيد .. تضحية مالية من برشلونة للتخلص من تير شتيجن!
وضع تير شتيجن في برشلونة
بدأ الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن رحلته مع برشلونة في صيف 2014، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 12 مليون يورو، ليصبح خلال قرابة عقد من الزمن أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادي الكتالوني.
لكن السنوات الأخيرة لم تسر كما أراد، فمع تكرار الإصابات وتراجع المستوى وازدياد الأخطاء، بدأ موقعه يتزعزع داخل الفريق، خصوصًا بعد وصول المدرب هانسي فليك الذي قرر الاعتماد على الحارس الشاب جوان جارسيا كخيار أول لحراسة المرمى هذا الموسم، بعدما ضمه من إسبانيول الصيف الماضي.
ورغم تمسك تير شتيجن بالبقاء في برشلونة ونجاحه مؤخرًا في التعافي من جراحة الظهر التي أجراها في يوليو الماضي، بل ومشاركته في مباراة الكأس أمام غوادالاخارا، فإن رؤية النادي والجهاز الفني تبدو واضحة: جارسيا يبقى هو الحارس الأساسي.
هذا الوضع دفع الحارس الألماني إلى التفكير جديًا في خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بانتظام، حفاظًا على حظوظه في التواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، خاصة بعد تحذير المدرب يوليان ناجلسمان من أن قلة الدقائق قد تُفقده مكانه في قائمة "المانشافت" التي ستخوض البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
اهتمام من جيرونا
يتحرك نادي جيرونا بخطوات طموحة في "الميركاتو" الشتوي لتعويض الرحيل الوشيك لحارسه ليفاكوفيتش، حيث وضع اسم تير شتيجن على رأس أولوياته في صفقة تبدو "معقدة لكنها ليست مستحيلة". وتدرك إدارة النادي في "مونتيليفي" أن العائق الأكبر هو الراتب الضخم للحارس الألماني، مما يجعل خيار الإعارة هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، بشرط أن يتحمل برشلونة الجزء الأكبر من الأعباء المالية أو يقدم اللاعب تضحيات مادية لتسهيل الانتقال، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو".
ويستند رهان جيرونا الرئيسي على حاجة تير شتيجن الملحة للعب بانتظام لضمان مقعده في كأس العالم المقبل، وهو ما لا يضمنه له هانز فليك حالياً في ظل تألق الحارس الشاب جوان جارسيا في الدوري ودوري الأبطال. كما يمثل قرب المسافة بين المدينتين عاملاً حاسماً لإغراء الحارس الذي يفضل البقاء بجوار عائلته في برشلونة بدلاً من الانتقال لدوري آخر.
ورغم أن تير شتيجن عاد للتدريبات متمسكاً بفرصته في الكأس والسوبر، إلا أن جيرونا ومدربه ميشيل مستعدان لمنحه القفاز الأساسي فوراً للمساعدة في معركة البقاء بالليجا.
البارسا والتضحية المالية
صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أوضحت اليوم الخميس أن برشلونة مستعد تمامًا للقيام بما يلزم للتخلص من تير شتيجن خلال يناير الجاري.
الصحيفة أوضحت أن النادي الكتالوني مستعد للتضحية المالية لمساعدة جيرونا على ضم الحارس المخضرم، حيث أبدى ترحيبه بالمساعدة في تحمل جزء كبير من راتب اللاعب.
النادي الإسباني فضل التخلص من "صداع" اللاعب وضغطه للعب وما قد يُصاحب ذلك من مشاكل وضغوطات إعلامية والتضحية بتلك الخسارة المالية القريبة على أن ينتظر للصيف القادم ويبيع عقد اللاعب بهامش من الربح أو على الأقل يتخلص من راتبه الكبير كاملًا.
مشوار نادي برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026
فريق برشلونة الأول لكرة القدم أنهى عام 2025، بأفضل طريقة ممكنة؛ خاصة في مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.
و"يتصدر" برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة من 15 انتصارًا وتعادلًا في 18 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي ريال مدريد، صاحب "المركز الثاني".
أيضًا.. تأهل العملاق الكتالوني إلى دور ثمن النهائي، من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2025-2026؛ مع الاستعداد للمشاركة في السوبر المحلي، خلال الأيام القادمة.
وبمسابقة دوري أبطال أوروبا.. يُعاني نادي برشلونة نسبيًا؛ حيث يحتل "المركز الخامس عشر" برصيد 10 نقاط، وذلك بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.
ويحتاج برشلونة الفوز في آخر جولتين؛ من أجل تعزيز فرصته في التأهُل الأوروبي المباشر إلى دور ثمن النهائي، دون الاضطرار إلى خوض "الملحق".