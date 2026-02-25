Goal.com
هل يضطر لبيع أحد نجومه؟ الخروج من دوري أبطال أوروبا يضع إنتر في ورطة!

في عام 2025، حصل إنتر على ما يقرب من ضعف العائدات من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم: الهزيمة المزدوجة أمام بودو ستحد بشكل كبير من الأرباح القادمة من الاتحاد الأوروربي

خيبة الأمل التي تلقاها إنتر أمس، الثلاثاء، بسبب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا لا تعود فقط إلى استحالة مواصلة الموسم الأوروبي، بل أيضاً إلى عشرات الملايين التي لن تدخل خزائن النادي من الآن وحتى مايو القادم. 

وبعد الخروج أمام بودو/جليمت عقب خسارة مباراتي الملحق كلتيهما، ينهي النادي الميلاني موسمه القاري بإيرادات تقل إلى النصف مقارنة بالموسم الماضي.

ضربة قاسية لإنتر، الذي أنهى ميزانيته السابقة بفائض قدره 35.4 مليوناً، مع زيادة صافية بلغت 70 مقارنة بالسنة المالية التي سبقتها. وغني عن القول إن هذا الرقم كان  يتضمن دخل دوري الأبطال، أي 136.6 مليوناً تحققت بفضل بلوغ نهائي 2025 الذي خسره أمام باريس سان جيرمان.

ومع وداع دوري أبطال أوروبا 2026، سيحصل إنتر على ما يقارب النصف، أي 71.27 مليوناً. وبين المشاركة والنتائج وتجاوز مرحلة الدوري الموحد، حقق إنتر مبلغاً جيداً، لكنه أقل بكثير مما كان عليه قبل عام.

    إيرادات 2025/2026

    بعد فشله في التأهل إلى دور الـ16 والأدوار التالية، لن يتمكن إنتر من تحصيل مبلغ مضاعف ثلاث مرات، لينهي بذلك عند 71.27. 

    حدّ التأهل إلى الملحق من العائدات، إذ إن نتائج مرحلة الدوري زادت بشكل طفيف حصة المشاركة، المحددة عند 18.62 مليونًا، وإضافات أخرى ليصبح الإجمالي 32.

    بفضل المركز العاشر في مجموعة دوري أبطال أوروبا الموحدة ونتائج الجولات الثماني، كسب إنتر 20.6 مليون يورو، ما رفع الإجمالي النهائي إلى 71.27 مليون يورو.

  • نفقات سوق الانتقالات

    مدعوم بأكثر من 130 مليونًا من دوري أبطال أوروبا الماضي، استثمر إنتر ما يقل قليلًا عن 100 مليون في آخر حملة انتقالات صيفية، بينما في الشتاء دفع 3.5 مليون لضم لاعبًا وحيدًا وهو ماسولين، وتركه مُعارًا إلى مودينا.

    ومع تراجع العائدات الأوروبية إلى النصف، وهي أساسية للميزانية، قد يستثمر إنتر الآن أقل بكثير في فترة سوق الانتقالات القادمة، مع إدراكه في الوقت نفسه أن الفريق يحتاج إلى تعزيزات في كل مناطق الملعب ليتمكن من العودة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

    في الصيف سيكون هناك اهتمام بسوق اللاعبين الأحرار، لكن بالتأكيد لن تغيب النفقات بعشرات الملايين لتدعيم النادي استعدادًا لموسم 2026/2027.

  • التأهل شبه مضمون

    مع التقدم بـ10 نقاط على ميلان في الدوري، فإن إنتر، ما لم تحدث مفاجآت، سيضمن العودة إلى دوري أبطال أوروبا خلال الأسابيع المقبلة، وبذلك سيتيقن من تحصيل حصص أساسية مهمة مجددًا.

    مجرد المشاركة في دوري الأبطال ستُدخل إلى خزائن النيراتزوري حدًا أدنى قدره 50 مليونًا، وهو مبلغ سيرتفع بحسب النتائج في دور المجموعات وإمكانية التأهل إلى الأدوار التالية.

    ومن أجل تحسين الفريق وبالتالي النتائج أيضًا، فإن خوض دوري الأبطال والذهاب فيه لأبعد مدى ممكن أمرٌ أساسي.

    تصريحات ماروتا

    قبل مباراة العودة أمام بودو جليمت بقليل، تحدث بيبي ماروتا عن احتمال الإقصاء الذي حدث لاحقًا، وذلك تحديدًا فيما يتعلق بالميزانية: 

    "حتى لو خرجنا، فسنقوم بتدارك الأمر من ناحية الميزانية خلال الموسم. ليست مشكلة على الإطلاق".

    وبالنظر إلى تحصيل نصف الملايين التي جرى تحصيلها مقارنة بالموسم الماضي، لا يُستبعد القيام ببيع أحد نجوم الفريق لتحقيق المزيد من التوازن بالأرباح القادمة إلى النادي.

0