خرج على نقالة باكيًا .. فيديو جديد يكشف مدى خطورة إصابة على لاجامي في مواجهة الهلال والغرافة

صاحب الـ29 عامًا شارك أساسيًا في لقاء الليلة في ظل إصابة حسان تمبكتي، ليلعب بجوار السنغالي خاليدو كوليبالي والتركي يوسف أكتشيشيك، كثلاثي دفاع في طريقة لعب 3-5-2.

لكن في الدقيقة 6+90 تعرض لاجامي لالتواء قوي في ساقه، أثناء استخلاصه للكرة من تحت أقدام لاعب الغرافة في إحدى الهجمات الخطيرة.

ذاك السقوط استدعى تدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب على أرض الملعب، خاصةً في ظل نفاد التبديلات الخمسة المقررة في اللقاء، لكن تألم لاجامي استدعى خروجه على الفور.

ولم يتمكن مدافع الزعيم من السير على أقدامه، ما استدعى دخول عربة الإسعافات إلى أرض الملعب، لحمله وسط بكائه، ما أقلق جمهور الهلال أكثر.