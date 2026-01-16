"خرج من النفق المظلم!".. كومباني يتحدث عن آخر تطورات عودة جمال موسيالا بعد الإصابة

اقترب النجم الألماني الشاب جمال موسيالا من تسجيل عودته المنتظرة إلى صفوف بايرن ميونخ، بعد غياب دام ستة أشهر كاملة بسبب إصابة قوية تعرّض لها خلال مشاركته مع الفريق البافاري في بطولة كأس العالم للأندية، حيث كسرت ساقه اليسرى وتعرّض لخلع في الكاحل، في واحدة من أصعب المحطات في مسيرته الكروية حتى الآن.

وأكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، أن موسيالا بات قريبًا جدًا من الوجود ضمن قائمة الفريق في مواجهة القمة المرتقبة أمام لايبزيج في الدوري الألماني، والمقرر إقامتها يوم السبت، ما يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق والجماهير.

وكان موسيالا، البالغ من العمر 22 عامًا، قد أُصيب في يوليو من العام الماضي خلال مباراة قوية أمام باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، بعدما اصطدم بحارس الفريق الفرنسي جيانلويجي دوناروما، ليسقط أرضًا متأثرًا بإصابة خطيرة في الساق والكاحل، استلزمت تدخلًا جراحيًا وبرنامجًا تأهيليًا طويل الأمد.