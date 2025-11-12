Getty Images Sport
"خرجوا من سباق اللقب".. روبي فاولر يحدد خطأ ليفربول "الأكبر" في الميركاتو الصيفي!
ليفربول ينهار في بداية الموسم
انهار حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي، ليخسر 3-0 بعد أن سقط تحت رحمة أهداف إرلينج هالاند، ونيكو جونزاليس، وجيريمي دوكو.
أنفق ليفربول 446 مليون جنيه إسترليني في الصيف على تعاقدات جديدة، محطماً الرقم القياسي البريطاني للانتقالات مرتين لجذب لاعب خط وسط باير ليفركوزن فلوريان فيرتس مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، ولاحقاً مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.
على الرغم من إفراغ جيوبهم على العديد من النجوم البارزين، انهار مستوى ليفربول مقارنة بالموسم الماضي، حيث سجلت خسارة الأحد ضد السيتي الهزيمة السادسة لهم في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
فاولر يكشف عن خطأ ليفربول
فاولر، الذي سجل 183 هدفاً لليفربول خلال مسيرته وهو الآن سفير للنادي، يخشى أن فريقه القديم قد خرج بالفعل من سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 11 مباراة فقط.
وقال موجهًا حديثه للثنائي الأسطوري بول سكولز ونيكي بات في برنامج "The Good, The Bad & The Football": "لقد سُئلت قبل المباراة، 'هل خرج ليفربول من كبوته الصغيرة؟'، وقلت 'لا تبالغوا في الحماس'".
وأضاف: "حسنًا، لقد فازوا على أستون فيلا ولكن لمدة 45 دقيقة لم يكن ليفربول رائعًا ثم فازوا على (ريال) مدريد. لذا، هي 45 دقيقة فقط في مباراة بالدوري لعبوا فيها بشكل جيد نسبيًا. أعتقد أنهم خرجوا من سباق اللقب".
اعترف بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد بأنه كان لا يزال يعتقد أن ليفربول يمكن أن يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل الإحراج الذي حدث يوم الأحد في الاتحاد، لكنه يميل الآن إلى الاتفاق مع فاولر بعد مشاهدة الطريقة التي هُزم بها الريدز.
فاولر يهاجم صفقات ليفربول
يعتقد مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق أن ليفربول تعاقد مع عدد كبير جدًا من اللاعبين الذين لا يناسبون نظام أرني سلوت - ويكافح الهولندي لإخراج أفضل ما لدى لاعبيه نتيجة لذلك.
وأوضح: "جيريمي فريمبونج هو المثال الأكبر، لقد تم جلبه كبديل لترنت ألكسندر أرنولد لكنه (ظهير جناح)، وميلوس كيركيز، لقد كان الظهير الأيسر المفضل لدى الجميع العام الماضي. عندما تلعب لليفربول أو مانشستر يونايتد، يختلف الأمر عن اللعب لبورنموث أو برينتفورد، لأن هناك ضغطًا أكبر".
وصل فريمبونج وكيركيز إلى آنفيلد في الصيف مقابل 29.5 مليون جنيه إسترليني و40 مليون جنيه إسترليني على التوالي، لتعزيز صفوف سلوت في مركز الظهير بعد الرحيل المثير للجدل لألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد.
وصل هوجو إيكيتيكي أيضًا مقابل 85 مليون جنيه إسترليني من آينتراخت فرانكفورت كجزء من موجة الإنفاق التي قاربت 450 مليون جنيه إسترليني، بينما انضم المدافع المراهق جيوفاني ليوني أيضًا في صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من بارما.
ماذا بعد في الدوري الإنجليزي؟
يعيش ليفربول موسمًا مليئًا بالتناقضات الكبيرة، حيث بدأت مسيرته بشكل مثالي قبل أن يدخل في دوامة من النتائج الكارثية. افتتح "الريدز" الموسم بسلسلة انتصارات قوية في الدوري، أبرزها الفوز على آرسنال (1-0) ونيوكاسل (3-2)، ودشن مشواره الأوروبي بالفوز على أتلتيكو مدريد (3-2).
لكن، بدأ الانهيار الحقيقي في نهاية سبتمبر بخسارتين متتاليتين، الأولى أمام كريستال بالاس في الدوري (2-1)، والثانية أمام جلطة سراي في دوري الأبطال (1-0). وتفاقمت الأزمة في أكتوبر محلياً بثلاث خسائر إضافية أمام تشيلسي (2-1)، ومانشستر يونايتد (1-2)، وبرينتفورد (3-2).
ورغم تحقيقه فوزين لافتين على فرانكفورت (5-1) وريال مدريد (1-0) أوروبياً، استمر الانهيار المحلي بالخروج المهين من كأس الرابطة (أمام كريستال بالاس 0-3)، وتعمقت الجراح بالهزيمة الثقيلة الأخيرة أمام مانشستر سيتي (3-0).
ويسعى ليفربول لإنقاذ موسمه خلال الأسابيع المقبلة، حيث يواجه جدولاً مزدحماً يبدأ باستضافة نوتنجهام فورست، تليها مباراة أوروبية ضد آيندهوفن، ثم مواجهات محلية ضد وست هام وسندرلاند وليدز يونايتد، قبل صدام أوروبي آخر مع إنتر ميلان.
الآن في المركز الثامن في الجدول، يتأخر ليفربول بفارق ثماني نقاط عن المتصدر آرسنال وأربع نقاط عن السيتي في المركز الثاني.
وتعليقًا على جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، قال نيكي بات أسطورة إنجلترا: "إنه شعور مروع أنهم (السيتي) قد يفوزون به. كان الأمر بمثابة فوز يحمل رسالة - لقد عدنا".
وأضاف سكولز: "أعلم أن آرسنال يتقدم بأربع نقاط، ولكن مع الخبرة التي يمتلكها السيتي، والتي لا يمتلكها آرسنال، عليك أن تضعهم في المقدمة قليلاً (كمرشحين للقب)".
