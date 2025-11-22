بعد "أزمة" نيفيش .. وكيل خاليدو كوليبالي إلى إدارة الهلال: هذا شرطنا من أجل تجديد العقد!

لا يزال وضع السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، غامضًا داخل صفوف الزعيم، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء، دون التوصل لاتفاق على التجديد، قبل دخوله الفترة الحرة.

كوليبالي يعد عنصرًا أساسيًا في صفوف الهلال، منذ قدومه من تشيلسي في صيف 2023، سواءً مع المدرب السابق جورج جيسوس، أو الحالي سيموني إنزاجي، إلا أن مستقبل المدافع السنغالي قد أثار تضاربًا في الأنباء، بين تأجيل ملف تجديد عقده حتى نهاية الموسم، أو الإسراع من أجل ضمان بقائه قبل دخول الفترة الحرة في يناير.

ويمكن القول إن قائمة الهلال المحلية، لا تزال محل جدل، قبل الفترة الشتوية، في ظل اقتراب إنزاجي من استعادة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، والذي تم استبعاده بسبب الإصابة واستبداله بالمهاجم ماركوس ليوناردو، لتطرح التساؤلات حول ما إذا كان كوليبالي سيصير ضحية الاستبعاد من المباريات المحلية، خاصة بعد التعاقد مع التركي الشاب يوسف أكتشيشيك كـ"لاعب مواليد".