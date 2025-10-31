Kalidou Koulibaly GOAL ONLYGoal AR
خاليدو كوليبالي والهلال .. عندما يصبح مستقبل لاعب متألق على المحك بسبب تهوره و"مشهد سيموني إنزاجي أكبر دليل"!

كوليبالي يتألق بقميص نادي الهلال.. ولكن!

بدأ نادي الهلال منذ عدة أسابيع، حملة واسعة لتجديد عقود أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وخاصة الأجانب منهم.

وبالفعل.. نجح الهلال في تجديد عقد حارس مرماه المغربي ياسين بونو؛ بالإضافة إلى النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

والآن.. يعمل الهلال على التجديد مع البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الآخر؛ قبل أن يفتح ملف المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

وحتى نهاية الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ كان من الواضح أن الزعيم الهلالي لن يجدد عقد كوليبالي، بسبب تراجع مستواه الكبير.

لكن.. كوليبالي استطاع استعادة أفضل مستوياته، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وأصبح العنصر الأول في تشكيل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في الخط الخلفي.

واسترجاع المدافع السنغالي أفضل مستوياته، أعاد إمكانية تجديد عقده وبقوة؛ إلا أنه تبقى هُناك بعض التصرفات "المتهورة" من اللاعب، قد تقف عائقًا أمام ذلك.

أكبر مثال على تصرفات كوليبالي "المتهورة"؛ ما حدث في ديربي الرياض بين الهلال والشباب مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • طرد خاليدو كوليبالي ضد الشباب.. وجنون سيموني إنزاجي!

    شهد ديربي الرياض بين ناديي الهلال والشباب، مساء اليوم الجمعة؛ لقطة مثيرة من المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، في الدقيقة 78.

    كوليبالي ترك دفاعات الهلال تمامًا، وشنّ هجمة سريعة بنفسه؛ حتى دخل منطقة الـ18 لفريق الشباب الأول لكرة القدم.

    وقتها.. طالت الكرة من قدم كوليبالي، حيث أراد أن يلحقها بشكلٍ سريع؛ لتكون النتيجة تدخله بعنف على البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الشباب.

    هذا التدخل من المدافع السنغالي، أخرج الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، عن شعوره تمامًا؛ حيث كان يعلم أن هُناك قرار ما سيحتسبه الحكم.

    إنزاجي أخذ يصرخ بسبب تصرف لاعبه، على خط التماس؛ ثم اتجه للجلوس على "مقاعد البدلاء"، مع ضرب الكرسي بقدمه.

    وبالفعل.. كان شعور إنزاجي وخبرته الكروية الكبيرة على حق؛ حيث أشهر الحكم "كارت أحمر مباشر" في وجه خاليدو كوليبالي، في الدقيقة 78.

    ولحسن حظ كوليبالي أن الهلال نجح في التماسك، والحفاظ على تقدمه (1-0) حتى النهاية؛ ليحصد 3 نقاط غالية للغاية، في صراع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • رأي تحكيمي في طرد خاليدو كوليبالي المباشر ضد الشباب

    ومن ناحيته.. كشف خليل جلال، المستشار التحكيمي لشبكة قنوات "ثمانية" - الناقل الحصري لمسابقة دوري روشن السعودي -، عن رأيه في طرد مدافع نادي الهلال خاليدو كوليبالي، خلال ديربي الرياض أمام الشباب، مساء اليوم الجمعة.

    جلال أكد أن طرد كوليبالي المباشر، صحيح بنسبة 100%؛ وذلك لعدة أسباب مهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: استخدام اللعب العنيف ضد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الشباب.

    * ثانيًا: التدخل على "منطقة حساسة" في جسم لاعب كرة قدم، والتي يكون من السهل معها أن يتعرض للإصابة.

    وأشار جلال إلى أنه بناء على ذلك؛ فإن قرار طرد المدافع السنغالي للفريق الهلالي، لا يُمكن التشكيك فيه أبدًا، أو اعتباره ظالمًا.

  • Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

    خاليدو كوليبالي.. مدافع "متهور" في مباريات الهلال الكبيرة

    المثير في الأمر أن طرد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي أمام نادي الشباب، ليس الأول له منذ الانضمام إلى عملاق الرياض نادي الهلال، صيف عام 2023.

    وتعرض كوليبالي لـ"الطرد" 4 مرات مع نادي الهلال؛ وجميعهم كانوا في مبارياتٍ مهمة، وضد كبار السعودية بالذات.

    * وفيما يلي.. المباريات التي تعرض فيها كوليبالي لـ"الطرد":

    - نهائي كأس الملك 2023-2024: طرد في الدقيقة 90؛ خلال فوز الهلال على النصر بـ"ركلات الجزاء".

    - الجولة 12 من دوري روشن السعودي 2024-2025: طرد في الدقيقة 44؛ خلال الفوز (2-1) على الشباب.

    - نصف نهائي النخبة الآسيوية 2024-2025: طرد في الدقيقة 59؛ خلال الخسارة (1-3) أمام الأهلي.

    - الجولة 7 من دوري روشن السعودي 2025-2026: طرد في الدقيقة 78؛ خلال الفوز (1-0) على الشباب.

    ونجح الهلال في النجاة 3 مرات بعد طرد خاليدو كوليبالي؛ بينما لم يتمكن من ذلك في واحدة من أهم المباريات، والتي كانت ضد النادي الأهلي.

    والمثير في الأمر أن طرد المدافع السنغالي ضد الأهلي، جاء بـ"إنذارين" في الدقيقتين 45+9 و59؛ أي خلال مدة زمنية قصيرة للغاية.

    ودفع الهلال ثمن "تهور" كوليبالي غاليًا، في كلاسيكو المملكة ضد الأهلي؛ بخسارة واحد من أغلى الألقاب على الإطلاق، وهو دوري أبطال آسيا "النخبة".

  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    كلمة أخيرة عن "تهور" خاليدو كوليبالي مع نادي الهلال

    الخلاصة من كل ما سبق.. أن المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، واحد من أهم نجوم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ حيث لا خلاف على جودته أبدًا، عندما يكون في حالته الطبيعية.

    ورغم ذلك.. قد يبدأ الهلال في البحث عن مدافع جديد، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ بحيث لا يرتكب مثل التصرفات "المتهورة"، التي يقوم بها النجم السنغالي المخضرم.

    وليس من الطبيعي للاعب بحجم كوليبالي، لعب في الدوريين الإنجليزي والإيطالي، أن لا يكون لديه خبرة التعامل مع المباريات الكبيرة، ويقوم بتوريط الزعيم الهلالي في أكثر من مناسبة.

    ويبقى أن نعرف الآن: "هل سيتغافل الهلال عن تهور كوليبالي المستمر في معظم المباريات الكبيرة ويجدد له.. أم ستكون نهاية قصة هذا اللاعب في 1 يوليو 2026؟!".

    * أرقام كوليبالي مع نادي الهلال منذ صيف 2023 وحتى الآن:

     - مباريات: 105.

    - دقائق: 9.269.

    - مساهمات تهديفية: 10.

    - أهداف: 6.

    - تمريرات حاسمة: 4.

    - إنذار: 19.

    - طرد: 4.

    وكان كوليبالي قد انضم إلى الهلال صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ في صفقة قدرت قيمتها بـ23 مليون يورو، وبعقدٍ لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

