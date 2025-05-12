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Khaled Al Essa Al Ahli Salem Al DawsariGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

خالد العيسى يعلن رحيل نجم الأهلي رسميًا .. ويفجر مفاجأة عن إمكانية التعاقد مع سالم الدوسري: "لا توجد ملكية خاصة للهلال عليه"

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مفاجآت كبرى يفجرها رئيس الأهلي..

"هل من الممكن أن ينضم سالم الدوسري إلى الأهلي؟!".. سؤال مثير رد عليه خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، بشكلٍ أكثر إثارة.

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سالم البالغ من العمر 33 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى 30 يونيو 2025؛ دون أن يجدد بشكلٍ رسمي، حتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتضاربت الأنباء خلال الأيام الماضية؛ ما بين اتفاق سالم مع الإدارة الهلالية لـ"تجديد عقده"، ووجود خلافات قوية قد تؤدي إلى رحيله في الميركاتو الصيفي القادم.

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