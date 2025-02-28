رئيس الأهلي يثير الجدل بـ"الأشواط الإضافية" ضد الهلال .. ويحرج صحفيًا أمام الجميع!

ماذا قال خالد العيسى بعد الكلاسيكو؟..

أثار خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد الفوز على الهلال.

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الأهلي فاز (3-2) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الجمعة، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روش السعودي للمحترفين.

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بهذه النتيجة.. ارتقى الأهلي إلى "المركز الرابع" مؤقتًا، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025، برصيد 47 نقطة؛ وبفارق 4 نقاط عن الهلال "الوصيف".