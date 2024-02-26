خاص | دالوت: مانشستر يحتاج للفوز .. وهذا فضل مورينيو على مسيرتي

أبرز تصريحات نجم مانشستر يونايتد

تحدث ديوجو دالوت، نجم فريق مانشستر يونايتد لموقع "جول" عن دوره في الانتفاضة الأخيرة لفريق إريك تين هاج، ورغبته في إعادة المجد إلى أولد ترافورد.

ونشأ دالوت، وهو يشجع فريق بورتو، لذلك يحتل جوزيه مورينيو، مكانة خاصة في قلبه وكان الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد يبلغ من العمر خمس سنوات فقط عندما قاد مورينيو، النادى البرتغالى للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وبعد 14 عامًا من هذا الانتصار الذي لا يُنسى تلقى دالوت، مكالمة هاتفية للعب مع فريق مانشستر يونايتد بقيادة مورينيو في صيف عام 2018، وعلى الرغم من مشاركته في سبع مباريات فقط مع الفريق الأول، ولكن أعجب به المدرب البرتغالى، ووصفه بأنه "أفضل ظهير في أوروبا في فئته العمرية".

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وقال دالوت، فى مقابلة حصرية مع موقع "جول" :"رأى مورينيو، جعلنى أكثر مسؤولية، إن التدريب معه يجعل الأمر أكثر تميز والعلاقة بيننا كانت رائعة وبالنسبة لي أمر جيد أن يكون لدي مدرب يدعمني كما فعل".

ولم تكن مسيرة دالوت، سهلة لكنه الآن في طريقه لتحقيق توقع مورينيو، الذي تم إقالته من تدريب اليونايتد بعد 6 أشهر فقط من وصول دالوت، وخرج الظهير على سبيل الإعارة إلى ميلان بعد ذلك بعامين وعندما عاد، كان يونايتد قد وقع مع آرون وان بيساكا، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني مما وضع عقبة أخرى بين دالوت والمشاركة أساسيًا.

ولكن الآن أظهر اللاعب البرتغالي الشاب الإمكانيات التي رآها مورينيو فيه، وحجز مكانًا أساسيًا فى مركز الظهير الأيمن ليونايتد ولعب دورًا رئيسيًا في عودة النادي خلال النصف الثاني من هذا الموسم.