خاص | "ميسي لم يغير الدوري الأمريكي" .. نجمة كندا كايلين كايل تحلل انتقال الأرجنتيني إلى إنتر ميامي

انضمت المحللة الحالية في تلفزيون آبل ولاعبة المنتخب الكندي السابقة إلى Mic'd up لمناقشة ميسي، والدوري الأمريكي

كايلاين كايل غطت تقريبًا كل دوري كرة قدم يمكنك تسميته. لقد كانت موجودة من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي. لقد شاهدت ولعبت في الأولمبياد وكأس العالم للسيدات. ولكن في تقديرها، لا شيء يضاهي الدوري الأمريكي للمحترفين.

"إنه واحد من أكثرها إثارة، لأنك حقًا لا تعرف من سيفوز في كل عطلة نهاية أسبوع"، تخبر جول.

كانت رحلة كايل فوضوية بعض الشيء. من البارزة في منتخب كندا الوطني إلى محللة بارزة في الدوري الأمريكي للمحترفين، كانت لاعبة الوسط السابقة منخرطة في اللعبة على جميع المستويات - داخلاً وخارج الميدان. والآن، استقرت في استوديو آبل تي في، حيث تستضيف MLS 260 وتظهر بانتظام كمراسلة جانبية لبعض أكبر المباريات. الدوري الأمريكي للمحترفين، وعالمه المتغير باستمرار، يجعل حياتها مثيرة كما كانت دائمًا.

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"علي أن أكون صادقة، لأنك تدخل الموسم وتفكر، 'حسنًا، نعم، أنا مستعدة. أنا أعرف بالضبط ما أتحدث عنه.' ثم تأتي نهاية فترة الانتقالات، في الساعة 24، يحدث 17 تغييرًا مختلفًا، تحركات للّاعبين، داخل وخارج، وتقول في نفسك، 'يا إلهي، من أين هذا اللاعب؟' " تقول كايل.

لكنها في موقع فريد لتتابع كل شيء. لقد قامت بكل شيء قليلًا - من التقديم، إلى التغطية، إلى اللعب في الواقع - وأثبتت نفسها كصوت ذو صلة، وصاخب في كثير من الأحيان، في مشهد كرة القدم الأمريكية.

تحدث كايل عن الدوري الأمريكي لكرة القدم، ودوري كرة القدم للسيدات الأمريكي، وكرة القدم الكندية والمزيد في النسخة الأخيرة من Mic'd Up، وهي ميزة متكررة تستعين فيها GOAL US بوجهات نظر المذيعين والمحللين وغيرهم من النقاد حول حالة كرة القدم في الولايات المتحدة وخارجها.