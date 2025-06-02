خاص | حقيقة طلب سيموني إنزاجي "الاستغناء" عن ياسين بونو .. وإدارة الهلال تحضر مفاجأة للحارس!

أسرار جديدة في "مستقبل" ياسين بونو..

قبل 13 يومًا تقريبًا من انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025؛ لا تزال الكثير من الملفات داخل عملاق الرياض الهلال، لم يتم حسمها حتى الآن.

على رأس هذه الملفات؛ هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى جانب اللاعبين الراحلين، والصفقات التي سيتم التعاقد معها.

وطوال الأيام الماضية.. انصب التركيز كُله على تعاقد الزعيم الهلالي، مع الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر؛ إلا أن خسارة الأخير (0-5) أمام باريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، أثار الكثير من التكهنات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي انتظار حسم ملف إنزاجي.. قيل إن المدير الفني الإيطالي طلب "الاستغناء" عن عددٍ كبير من أجانب الهلال الحاليين، إذا تولى قيادة الفريق بشكلٍ رسمي؛ وعلى رأسهم الحارس المغربي ياسين بونو.