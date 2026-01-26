Getty/GOAL
خاص | بطل العالم مع فرنسا: لا أحب الكرة الذهبية وفوز مبابي لا يعني أنه أفضل قلب دفاع بالعالم!
مبابي يضع نصب عينيه لقب كأس العالم مرة أخرى
احتل مبابي العالم في سن المراهقة عام 2018، قبل أن يسجل ثلاثية في النهائي عام 2022، حيث خسرت فرنسا بشكل مؤلم أمام ليونيل ميسي والأرجنتين. وهو مصمم على قيادة هجوم آخر للفوز باللقب الأكبر عام 2026.
إذا فاز فريق ديدييه ديشامن، فإن مبابي - بصفته رمزًا لبلده ومستعدًا ليصبح أفضل هداف في تاريخه - سيصبح مرشحًا قويًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية.
لم يحقق النجاح هناك، على الرغم من أنه كان يُعتبر فائزًا محتملاً لبعض الوقت، واللاعب المخيف يبلغ الآن 27 عامًا. لكن سانيا واثق من أن وقته سيأتي.
هل سيصبح مبابي الفائز بجائزة الكرة الذهبية؟
عندما سُئل عما إذا كان مبابي سيفوز بالكرة الذهبية أم أنه محكوم عليه بالفشل إلى الأبد، قال سانيا - في حديثه مع كازينو Parimatch Online Casino - لـ GOAL: "سوف يفوز بها. أعتقد أن هذا هو الموسم المناسب له للفوز بها هذا العام. أعتقد أن كأس العالم سيكون جيدًا مع المنتخب الفرنسي. أعتقد أنه سيحقق نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. على المستوى الشخصي، هو متقدم بالفعل لأنه يؤدي أداءً جيدًا ويحتل المركز الأول. ما لم يقدم أداءً سيئًا في كأس العالم، وهو ما أشك فيه، أعتقد أنه سيفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم".
هل مبابي أفضل لاعب في العالم؟
سجل مبابي 34 هدفًا لريال مدريد هذا الموسم في 28 مباراة، مما ساعد الفريق على البقاء في سباق اللقب في الدوري الإسباني. زميله في المنتخب الوطني والفائز بكأس العالم، فرانك ليبوف، هو شخص آخر يأمل في أن تمنح جائزة الكرة الذهبية في وقت ما إلى لاعب "جالاكتيكو" حقيقي.
وقال مؤخرًا لموقع GOAL: "لا أحب جائزة الكرة الذهبية، لأنها لا تعني لي شيئًا. إنها ليست أفضل لاعب. من المفترض أن تكون الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. إذا فاز بها، فهل هذا يجعل مبابي أفضل مدافع في العالم؟ أستطيع أن أقول لكم إن مبابي سيئ جدًا في مركز قلب الدفاع! يجب أن يُسمى جائزة أفضل لاعب. من الأفضل أن يكون مبابي في الفريق بدلاً من أي لاعب قلب دفاع في العالم، حتى لو كان [ويليام] ساليبا - أحد أفضل اللاعبين في العالم - لأن هؤلاء الأشخاص يجذبون المشاهدين إلى التلفزيون والملاعب. لكن جائزة أفضل لاعب لا تعني شيئًا. إنها مجرد تجارة".
وأتبع: "أريد حقًا أن يفوز مبابي بالكرة الذهبية لأنه لاعب رائع. لكن في الوقت الحاضر، اللاعبون الرئيسيون هم أولئك الذين يفوزون. سيكون الأمر صعبًا على كيليان مبابي وإرلينغ هالاند. عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم لأن الموسم المقبل أو الذي يليه سيكون هو الموسم الحاسم".
لا يتوقع أن ينافس ديمبيلي على الكرة الذهبية الثانية
الحائز الحالي على لقب الكرة الذهبية هو الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان. لقد استمتع بموسم 2024-25 الحلمي، حيث سجل 35 هدفًا بينما تذوق باريس سان جيرمان مجد دوري أبطال أوروبا كجزء من ثلاثية تاريخية.
من المرجح أن يتفوق عليه لاعبون مثل مبابي في السنوات القادمة، حيث اعترف سانيا بأن ديمبيلي لن يصل إلى مثل هذه المستويات مرة أخرى. وأضاف: "في العام الماضي كان في قمة أدائه. من الصعب أن يكرر نفس الأداء من الناحية البدنية. لا أعتقد أنه سيفوز بها مرة أخرى. يبدو أنه يعاني من إصابات. عليه أن يجد الاستقرار ويؤدي بنفس المستوى طوال الوقت. المنافسون سيكونون مبابي وهالاند، وسيكون من الصعب عليه الفوز مرة أخرى. لكنه يظل لاعبًا من الطراز الأول. الأمر ليس سهلاً أبدًا. من الصعب دائمًا على أي شخص الفوز مرتين متتاليتين".
هل يستطيع مبابي أن يحذو حذو ميسي ورونالدو وبلاتيني؟
لم يفز سوى سبعة رجال بجائزة الكرة الذهبية في سنوات متتالية، وهم: يوهان كرويف، كيفن كيجان، كارل-هاينز رومينيجه، ميشيل بلاتيني، ماركو فان باستن، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. لا يزال الوقت في صالح مبابي عندما يتعلق الأمر بالانضمام إلى تلك القائمة المليئة بالنجوم من أعظم اللاعبين في كل العصور.
