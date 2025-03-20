خاص | نجم أمريكا وميلان يونس موسى يكشف السر وراء العودة لقطر عقب التألق في مونديال 2022

جلس GOAL مع لاعب الوسط للحديث عن ذكرياته في كأس العالم وطموحاته وأين يحتاج للتحسن.

لوس أنجلوس - خلال الصيف الماضي، وخلال استراحة نادرة من مسيرته المهنية، قام اللاعب الأمريكي الدولي يونس موسى برحلة عودة إلى قطر.

كان يشعر بأنه مضطر للقيام بذلك، لقد حدثت أفضل لحظات حياته هناك خلال كأس العالم 2022، وأراد أن يعيشها مرة أخرى - أو على الأقل يستمتع بها من منظور جديد.

في ذلك الوقت، كانت كل الأمور تسير بوتيرة سريعة. العودة له أعطته فرصة لإعادة الاتصال بتلك الذكريات والتمتع بما تعنيه.

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أقام في نفس الفندق حيث كان هو وزملاؤه يعيشون لأسابيع، على أمل أن يستعيد بعضاً من تلك السحر. سار في نفس الممرات، وجلس في نفس الأفنية.

بالطبع، كان يعلم أنها لن تكون نفسها - فلا توجد مباريات للعبها، ولا تدفق للأدرينالين ليعيشها مرة أخرى. لكن لم يكن هذا هو المقصد. كان موسى يريد فقط أن يشعر بقدر ما يستطيع منها مرة أخرى.

"كل شيء كان مثل العودة إلى الماضي"، يقول موسى لـ GOAL، مبتسمًا من أذن إلى أذن وهو يتأمل في إقامته الثانية الأفضل في قطر. "الرائحة! كان بإمكاني شمها مرة أخرى. كل مكان كانت رائحته جميلة جداً. الغرفة، المنظر. كنت أتمشى في المكان وشعرت وكأنني أعيش كل تلك اللحظات من كأس العالم مرة أخرى. كان شعورًا جيدًا.

"بالنسبة لي شخصياً، كان كأس العالم أفضل تجربة على الإطلاق. أحببته كثيراً."

في ذلك الكأس، كان موسى البالغ من العمر 19 عاماً فقط، يواجه أفضل لاعبي العالم. قبل أيام قليلة من عيد ميلاده العشرين، وجد موسى نفسه يتصارع مع أفضل لاعبي إنجلترا تحت الأضواء الساطعة لملعب البيت. هناك، كان يواجه البلاد التي نشأ فيها بينما كان العالم كله يشاهده. لكنه لم يبدُ خارج مكانه. في الواقع، تفوق موسى ووسط ميدان منتخب الولايات المتحدة على نظرائهم الإنجليز، مجموعة مليئة بالنجوم شملت جود بيلينجهام وديكلان رايس. وهو شيء لم يكن يعرفه إلا القليل قبل حدوثه فعلاً. ومع ذلك، كان لا يزال مراهقًا، وقد حقق موسى أحلامه، وبطرق عديدة، كانت أفضل مما كان يتخيل.

لهذا السبب وجد نفسه يشعر بالحاجة إلى العودة إلى قطر. كما أن تلك الرحلة عودته هذه قد ساعدته على تجاوز الأمر قليلاً. هذه هي المفارقة الغريبة في تحقيق أحلامك في عمر التاسعة عشرة: لا تختفي الأحلام. السعي وراء الأحلام ليس دائمًا خطيًا. كما أن التقدم ليس كذلك.

موسى الذي يقترب من نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف لعام 2025 هو شخص مختلف تمامًا عن ذلك الذي عاش تلك اللحظات في قطر. هو الآن في نادي إيه سي ميلان، لا يزال يتعلم كيفية التعامل مع الضغوط الناجمة عن اللعب في ناد بهذا الحجم. لقد خرج قليلاً من قوقعته نتيجة لذلك، وبدأ يتخلص من تلك السمات "الخجولة والهادئة" التي تميز بها في أعوامه الأولى مع المنتخب الوطني الأمريكي. وهو الآن أب، بعدما استقبل طفلة قبل بضعة أسابيع. وهذا بالتأكيد سيؤثر على نظرته للأمور، لوضع الأمر بإيجاز. مثل هذا التغيير في الحياة يجعل أي شخص يفكر في المستقبل أكثر قليلاً.

بالنسبة لموسى، كل شيء قد بدأ للتو، وينطبق ذلك على الحياة ومسيرته المهنية. حتى لو لم يدرك الكثيرون خارج دائرته ذلك دائمًا، فهو بعيد عن أن يكون منتجًا نهائيًا. لا يزال في الثانية والعشرين من عمره، وبطرق عديدة، حظي مشجعو كرة القدم الأمريكية بفرصة لمشاهدته يكبر، حتى لو انتهت فترته فيها بسرعة.

الآن، رغم ذلك، مع اقتراب كأس العالم الجديد، حلم جديد، بعد أكثر من عام بقليل، يخرج موسى من قوقعته، في الملعب وخارجه، وقدرته على القيام بذلك سيساعد في تحديد هذا الجيل الحالي من كرة القدم الأمريكية.

"في وقت ما، كنت اللاعب الشاب ذو أكبر عدد من الدقائق في أوروبا"، يقول. "عندما تحصل على هذه الفرصة، ترتكب الكثير من الأخطاء في المباراة التي تكون مكلفة. تتعلم من كل هذه التجارب في سن صغيرة. لقد ساعدت. لقد ساعدت في تشكيل شخصيتي. ساعدتني في التعامل مع هذه الضغوط. لدي الكثير من الخبرة بالفعل في بضع سنوات وأنا ممتن لأن ذلك سيعينني بالتأكيد في المستقبل."

قبل نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف، تحدث جول مع موسى عن رحلته، وما يحتاج إلى فعله ليصبح أفضل، ولماذا بدأ الآن يشعر براحة أكبر قليلًا مع كل ما يُلقى في طريقه.