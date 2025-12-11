حيلة مكشوفة من ميونخ .. الحقيقة وراء غيرة محمد صلاح من زميله بسبب "مستقبل ليفربول"!

كشفت تقارير صحفية، حقيقة الأنباء المنتشرة حول اشتعال أزمة النجم المصري محمد صلاح تجاه إدارة نادي ليفربول ومدربه الهولندي آرني سلوت، بسبب تفضيل أحد نجوم الفريق عليه ووصفه بأنه "مستقبل ليفربول".

والحديث هنا عن فلوريان فيرتس، أحد أهم صفقات ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية والذي فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للريدز، رغم الانتقادات الكبيرة التي تحاصره بسبب عدم نجاحه في تسجيل أهداف أو تمريرات حاسمة بالمستوى المأمول.

وكان فيرتس قد انضم إلى ليفربول في صيف 2025، مقابل 125 مليون يورو في واحدة من أضخم الصفقات بتاريخ البريميرليج، ولعب مع الفريق 20 مباراة لم يسجل خلالها أي هدف وصنع 5 تمريرات حاسمة فقط.