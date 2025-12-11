Burnley v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

حيلة مكشوفة من ميونخ .. الحقيقة وراء غيرة محمد صلاح من زميله بسبب "مستقبل ليفربول"!

أزمة صلاح مع آرني سلوت تفتح أبوابًا أخرى للجدل..

كشفت تقارير صحفية، حقيقة الأنباء المنتشرة حول اشتعال أزمة النجم المصري محمد صلاح تجاه إدارة نادي ليفربول ومدربه الهولندي آرني سلوت، بسبب تفضيل أحد نجوم الفريق عليه ووصفه بأنه "مستقبل ليفربول".

والحديث هنا عن فلوريان فيرتس، أحد أهم صفقات ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية والذي فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للريدز، رغم الانتقادات الكبيرة التي تحاصره بسبب عدم نجاحه في تسجيل أهداف أو تمريرات حاسمة بالمستوى المأمول.

وكان فيرتس قد انضم إلى ليفربول في صيف 2025، مقابل 125 مليون يورو في واحدة من أضخم الصفقات بتاريخ البريميرليج، ولعب مع الفريق 20 مباراة لم يسجل خلالها أي هدف وصنع 5 تمريرات حاسمة فقط.

  • صلاح يرفض أن يكون شماعة سلوت

    تناولت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن تفاصيل الأزمة التي تفجرت داخل ليفربول في الأيام الأخيرة عقب تصريحات قوية أدلى بها النجم المصري محمد صلاح، والتي أدت إلى توتر علاقته بالمدرب آرني سلوت وإدارة النادي، وانتهت باستبعاده من عدة مباريات مهمة.

    صلاح أثار جدلًا واسعًا بعد التعادل 3-3 أمام ليدز يونايتد، حين حمّل النادي والمدرب مسؤولية التراجع الفني، ملمحًا إلى أنه أصبح شماعة للإخفاقات، وهو ما ظهر بوضوح باستبعاده من مواجهة إنتر في دوري الأبطال التي انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف.

    • إعلان
  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    صلاح غاضب من فيرتس "مستقبل ليفربول"

    بحسب تقرير "بيلد"، ترى إدارة ليفربول أن شخصية صلاح القوية كانت مقبولة طالما يقدم مستويات كبيرة، كما حدث الموسم الماضي حين سجل 29 هدفًا وقاد الفريق للتتويج بالدوري، لكن تراجع معدله التهديفي هذا الموسم جعل النادي أقل تسامحًا مع تصرفاته، خصوصًا بعد رفضه الجلوس على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية في ظل اعتماد سلوت على فلوريان فيرتس.

    الصحيفة أوضحت أن صلاح لم يُظهر دعمًا علنيًا لفيرتس أو سلوت خلال فترة الانتقادات، ما خلق فجوة مع بعض زملائه وجعل علاقته متوترة داخل غرفة الملابس، حتى وُصف الوضع بأنه بداية تحوله إلى لاعب غير مرغوب فيه داخل المجموعة.

    وأشارت إلى أن محمد صلاح يشعر بالغضب من منح فلوريان فيرتس لقب "مستقبل ليفربول"، وهذا أحد أسباب استيائه الشديد من النادي حاليًا.

    واختتمت "بيلد" بأن الحل الأقرب هو رحيل صلاح عن ليفربول قريبًا، رغم توقيعه عقدًا جديدًا حتى 2027، مشيرة إلى أن إنفاق النادي أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الأخير لبناء فريق هجومي حوله لم يحقق النتائج المرجوة بسبب تراجع أداء الصفقات الجديدة مثل فيرتس وألكسندر إسحاق، ما زاد من تعقيد المشهد داخل النادي.

  • حقيقة غيرة صلاح من فلوريان فيرتس!

    إلا أن شبكة "indykaila News"  التي انفردت في البداية بكواليس أزمة محمد صلاح مع سلوت وكذلك بخبر قرار المدرب الهولندي باستبعاد النجم المصري من قائمة ليفربول المسافرة إلى إيطاليا، تواصلت مع مصادر داخل النادي الإنجليزي من أجل معرفة رأيها في الحديث حول وجود غيرة من جانب "مو" تجاه فيرتس.

    وقالت شبكة "إنديكايلا": " سألنا مصدرنا عن ادعاء صحيفة بيلد بوجود توتر في علاقة محمد صلاح مع فيرتس. وكان ردهم كالتالي: (هذا هراء. علاقتهما جيدة، هذه حيلة مكشوفة من بعض مسؤولي ميونخ لإثارة المزيد من الاضطرابات في ليفربول)".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • كواليس أزمة محمد صلاح مع ليفربول

    شهدت الأيام الماضية توترًا كبيرًا في علاقة النجم المصري محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وإدارة الفريق بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

    صلاح صرّح لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا الوضع الصعب الذي يمر به حاليًا داخل صفوف الفريق الأول.

    وأوضح الفرعون المصري أنه يعيش لأول مرة في مسيرته فترة طويلة على "دكة البدلاء"، حيث لم يشارك في المباريات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا شعوره بالغضب والإحباط بسبب هذا القرار. 

    وأشار إلى أن إدارة النادي كانت قد وعدته ببعض الامتيازات عند تجديد عقده مؤخرًا، لكنها لم تفِ بتلك الوعود.

    ولم يخفِ صلاح شعوره بأن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء" لتحمل نتائج الفريق السيئة هذا الموسم 2025-2026، قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة.

    وأضاف أن العلاقة بينه وبين المدرب سلوت تغيرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هناك أي خلافات سابقة بينهما.

    وألمح صلاح إلى أن مواجهة ليفربول وبرايتون، المقررة في الجولة 16 يوم السبت القادم، قد تكون آخر مباراة له مع "الريدز" قبل اتخاذ قرار الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026.

    وسينتقل صلاح مباشرة بعد مباراة برايتون للانضمام إلى منتخب مصر، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، حيث سيكون الانتقال محتملًا بعد انتهاء التزاماته الدولية وفتح نافذة الميركاتو الشتوي رسميًا.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
برايتون crest
برايتون
برايتون
0