بنيته كانت ضعيفة و"صورة" تكشف طموحه الكبير .. مدير عراقي يفسر قلة سعر صفقة حيدر عبد الكريم في النصر!

"صفقة مفاجئة" .. هكذا دار الحديث بشأن حيدر عبد الكريم، الموهبة العراقية الذي يستعد للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الميركاتو الشتوي.
لاعب الوسط العراقي، صاحب الـ21 عامًا، الذي صعد للفريق الأول بنادي الزوراء في صيف 2023، وتمت إعارته لمدة 6 شهور إلى الكهرباء، خلال الموسم الماضي.
ويستعد نادي النصر، نحو الإعلان عن صفقة حيدر عبد الكريم، الذي سيصبح الأقل تكلفة بين صفقات دوري روشن السعودي، منذ دخول مرحلة العالمية في عام 2023، حيث باتت قيمة الصفقة 500 ألف دولار، وفق ما ذكر الإعلامي بتال القوس.