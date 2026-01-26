بسبب "الندم" .. كواليس مفاجئة حول تأخير إعلان النصر عن صفقة حيدر عبد الكريم!

أثار تأخر نادي النصر في إعلان صفقة العراقي حيدر عبد الكريم، متوسط ميدان الزوراء، حالة من الغموض، في ظل الحديث عن حسم صفقة اللاعب الذي تواجد في الرياض، منذ أيام.

الصفقة "المفاجئة"، كما وصفها الإعلامي بتال القوس، التي حسمها النصر مقابل 500 ألف دولار فقط، ليصبح الأقل تكلفة بين صفقات أندية دوري روشن السعودي، منذ الميركاتو العالمي الذي شهده عام 2023.

وأعطى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، مؤشرًا مؤكدًا على حسم صفقة حيدر، حينما تحدث عنه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة التعاون، بقوله إنه لاعب صغير في السن وممتاز، ويرى أنه سيفيد النصر في المستقبل، على غرار عبد الرحمن سفياني وعبد الملك الجابر.