"لن يكون تحت رحمة الإدارة" .. توقعات بسير كريستيانو رونالدو على خطى بيكهام بعد اعتزال كرة القدم

نجم مانشستر يونايتد السابق ويس براون قال سابقًا إن رونالدو يمكنه فعل أي شيء يضعه في رأسه بعد اعتزاله. وعندما سُئل عما إذا كان CR7 سيحذو حذو رايان رينولدز وتوم برادي ويصبح مستثمرًا، قال: "لا أحد يعرف ما يريد كريستيانو رونالدو أن يفعله، لكن لا يمكنك التشكيك فيه بعد كل ما حققه. أعتقد أن الأمر يعتمد أولاً وقبل كل شيء على أدائه في السعودية، لأنه من غير الواضح ما إذا كان سيتوقف عن اللعب قريبًا - فهو لا يزال يسجل الأهداف لصالح النصر. لكنه بالتأكيد يمكنه الانتقال إلى غرفة اجتماعات مجلس الإدارة، فهو قادر على الابتعاد عن التدريب والانتقال إلى المستوى التنفيذي، 100٪. لماذا لا؟ إذا كان يستمتع بذلك، فسيكون الأمر مثاليًا له."

داني سيمبسون، أحد اللاعبين الذين عملوا مع رونالدو في أولد ترافورد، تحدث إلى جول عن احتمال عودة البرتغالي إلى مانشستر في منصب إداري: "لن أقول لا. إذا نظرت إلى عقليته، فمن الواضح أنه يهتم بالنادي. أعتقد أنه سيقول ذلك لأنه يرغب في العودة مرة أخرى ولكن بطريقة أخرى. لا أعتقد أنه أحب الطريقة التي غادر بها، لذا سيود العودة وجعل مانشستر يونايتد عظيماً مرة أخرى، على مستوى ما من اتخاذ القرارات.

من الواضح أن الجانب التجاري مختلف تمامًا، لكنه أيضًا رجل أعمال. لا يمكنك أن تنتقد الفريق الذي يحيط به. أود أن يفعل ذلك لأنني أعتقد أن لديه الكثير ليقدمه، حتى في هذا الجانب من اللعبة في المستقبل. بمجرد عقليته وكل ما يفعله، فإنه يحقق ذلك. هذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد".