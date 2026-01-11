Ghazi Al-Dhiyabi Ronaldo GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

"حنيذ النصر" لا يدعو للسخرية .. لا تخدع نفسك فكرة القدم لم تعد كما في الماضي!

النصر يستحق أكثر ولكن، لا لقتل المحاولات في مهدها بهذه الطريقة!

"ما هذا؟ هل هذه تصرفات أشخاص ينتمون لنادٍ كبير؟!" .. عبارة تلخص لسان حال بعض جماهير الأندية المنافسة للنصر على مدار الأيام القليلة الماضية.

القصة؟ الأمر وما به أن أحد أعضاء شرف النادي قرر تقديم وجبة "حنيذ" لكل مشجع يحضر لمواجهة القادسية الأخيرة ، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

العالمي تعثر في الثلاث جولات الأخيرة بالتعادل أمام الاتفاق (2-2)، ثم الهزيمة أمام الأهلي (2-3) فالسقوط أمام القادسية (1-2)، بعد سلسلة انتصارات استمرت لتسع جولات متتالية، ما هز الثقة بعض الشيء في الجهاز الفني بقيادة جورج جيسوس في أعين الجماهير، بداعي التعثر أمام خصوم أقوياء على عكس الجولات التسع التي مرت من قبل.

أمام هذا الوضع، حرص عدد من النصراويين على "لم الشمل" لإغلاق الباب أمام أي محاولة لهز استقرار الفريق أو الغضب الجماهيري، فعلى سبيل المثال، قرر الأسطورة ماجد عبدالله حضور مواجهة القادسية من المدرجات دعمًا للاعبين.

لكن تفكير راكان القصيمي؛ عضو شرف نادي النصر، كان مختلفًا وقرر إطلاق مبادرة خاصة لجماهير ناديه، ثح لحق به بعد ذلك - بطريقته الخاصة أيضًا - العضو البلاتيني غازي الذيابي؛ أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي..

  • مبادرة القصيمي .. وسخرية الخصوم

    راكان القصيمي بخلاف كونه عضوًا شرفيًا في العالمي، فهو رجل أعمال في مجال التسويق والدعايا، لذا استغل مجاله هذا لتحفيز الجماهير بطريقته..

    مبادرة القصيمي أعلن بعض المميزات للجماهير الراغبة في دعم النصر من مدرجات الأول بارك أمام القادسية، شملت توصيل مجاني من وإلى الاستاد، مشروب قهوة وحلويات مجانية، بجانب وجبة "حنيذ" بشكل مجاني كذلك.

    كافة تلك المميزات أطلقها عضو شرف النادي العاصمي بالاشتراك مع المطاعم والكافيهات وتطبيقات التوصيل، التي تتعاون معها شركته الخاصة.

    لكن جماهير الأندية المنافسة رأت أن هذه المبادرة تعد "استصغارًا للجماهير"، كون حضورها مدعوم بالحصول على "وجبة حنيذ"، وأن النصر أكبر من مثل هذه الدعايا.

    لكن راكان القصيمي تعامل بصدر رحب مع السخرية التي انهالت عليه، وقرر إطلاق مبادرة للفئة التي سخرت منه، بالتعاون مع تطبيق يهتم بالصحة النفسية والترفيه عن بعد، معلقًا: "كثير متحسسن من الموضوع!، ولأننا كعالميين ما نرضى على نفسياتهم، نقدم جلسة 30 دقيقة فضفضة لكل شخص متحسس ومتضايق".

  • جدل غازي الذيابي

    من جانبه، دخل من عرفه الشعب السعودي في البداية كأحد المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خط دعم النصر بعد راكان القصيمي..

    في غضون ساعات، سدد الذيابي قيمة العضوية البلاتينية في نادي النصر، ثم أعلن عن التكفل بقيمة كامل التذاكر المخصصة لجماهير النادي خلال ديربي الهلال المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

    لكن ما أثار "طقطقة" الخصوم حقًا كان إعلانه عن تخصيص مكافآت خاصة لكل لاعب في النصر حال الفوز بالديربي أمام الهلال.

    السخرية أو "الطقطقة" كانت تحت تساؤل "كم ستدفع أنت للاعبين يتقاضون بالملايين؟ .. أنت من أي زمن جئت؟، لقد قمنا بثورة لن تقدر على مجاراتها مهما بلغت قيمة ثروتك!".

    هل ما فعلوه استصغار من النصر؟

    إن نحيت ميولك جانبًا، فستدرك ببساطة أن مبادرة عضو شرف النصر راكان القصيمي ما هي إلا انعكاس لمجال عمله، الذي من خلاله يمكنه تقديم بعض الرفاهيات للجماهير الحاضرة في استاد الأول بارك.

    هناك عضو شرفي يتكفل بشراء عدد من تذاكر مباريات ويوزعها مجانًا على الجماهير، وهناك آخر يطلق سحبًا خاصًا بامتيازات معينة للفوز بالتذاكر، وفئة ثالثة تكتفي بدعم خزينة النادي ماليًا .. وفئة رابعة تجمع بين مجال عملها وعشقها لناديها وتخرج بمبادرات كراكان القصيمي.

    الأكيد أن العامل المشترك بين هؤلاء جميعًا هو "عشق ناديها"، والبحث عن خدمته، كلٌ حسب ظروفه ومجاله ووضعه المالي.

  • مبادرات رابطة دوري المحترفين .. هل كانت عيبًا؟

    رابطة الدوري السعودي للمحترفين نفسها لجأت لمبادرات مماثلة في سنوات مضت، عندما قررت إقامة بعض الفعاليات بين شوطي كل مباراة، شملت توزيع بعض الجوائز المالية والعينية والسيارات على الجماهير الحاضرة .. هل وقتها كان يتسنى القول إن الفئة التي تحضر من أجل هذه الجوائز، ليست جماهير حقيقية عاشقة لكرة القدم، إنما أتت لحصد الجوائز العينية ومن ثم الرحيل وكأن شيئًا لم يكن داخل المستطيل الأخضر؟

    ربما أصحاب هذه النظرة لا يدركون مدى تغير العالم من حولهم، وإلى أي حد أصبحت ضغوطات الحياة أكثر من أي وقتٍ مضى على الجماهير، لذا أصبحت مختلف الأندية حول العالم تلجأ لفعاليات مختلفة بحثًا عن الحفاظ على مدرجاتها ممتلئة.

    ولطالما ناشد الجمهور الأندية بتقليل أسعار تذاكر المباريات كون غالبية الحضور من الطلبة لا يقدر على تحمل مبالغة الأندية في رفع الأسعار.

    يمكننا أن نستفيض أكثر فيما يحتاجه الجمهور لحضور المباريات بكثرة مثل ذي قبل وبشغف جديد ودوافع جديدة، لكن كيف ستُلبى طلباتهم وهناك من يقتل أي محاولة - حتى وإن كانت طفيفة للغاية - في مهدها؟

    أتفق معك عن كون بعض المبادرات تحتاج لإعادة هيكلة أو أن تظهر بتصور مختلف عما يحدث حاليًا .. لكن يبقى احترام الجهود واجب، والحكم للمدرجات في النهاية، لقياس مدى نجاح تلك المبادرات التي تستصغرها بعض الفئات الآن!

  • النصر يستحق أكثر ولكن!

    ختامًا .. هنا رسالة لجماهير النصر ذاته، فكل ما سبق كان رسالة لمنافسيه ومن يحاولون أن يسخروا من تلك المبادرات بداعي المقارنة بين قيمتها وقيمة النادي العاصمي، لكن ماذا عن جمهور العالمي؟

    إلى معارضي تلك المبادرات من النصراويين، بداعي البحث عن "شو إعلامي" على حساب ناديهم، ليس من شأن أحد التفتيش في نوايا راكان القصيمي أو غازي الذيابي أو من سيأتي على خطاهم، عليكم بالظاهر وما سيفيد الفريق ومدرجه فحسب، بعيدًا عن الأسماء.

    تلك المبادرات تخرج في وقت تخلى به كُثر عن النادي، حتى رموزه اختفوا من الصورة، ومؤخرًا فقط بدأ يظهر ماجد عبدالله وربما البقية ستأتي.

    فإن أثرت تلك المبادرات في فرد واحد، فالنصر الفائز في الأخير، والبقية لا يهم!

