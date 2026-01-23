GOAL ONLY Barcelona Attack GFXGoal AR
علي رفعت

ليس حمزة عبد الكريم وحده.. 4 صفقات هجومية في برشلونة، ما بعد ليفاندوفسكي يرعب الجميع!

برشلونة يبدأ خطة الطوارئ بتأمين 4 جواهر هجومية دفعة واحدة

في تحرك استراتيجي كاسح خلال الميركاتو الشتوي لعام 2026، لم تكتفِ الإدارة الرياضية لنادي برشلونة بإبرام صفقات خارجية، بل سارت في خط متوازٍ لتحصين بيتها الداخلي.

 الرسالة واضحة من ديكو: النادي يعيد هيكلة خطه الأمامي للمستقبل بشكل جذري، مستهدفاً القوة البدنية والموهبة التهديفية، سواء عبر الاستيراد أو الحفاظ على أبناء النادي.

المشهد الآن يكتمل بأربعة أسماء: المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الجوهرة الإنجليزية أجاي تافاريس، المنقذ الإسباني خواكين ديلجادو، وأخيراً الإعلان الرسمي عن تحصين الموهبة الفذة إبريما تونكارا، هذا الرباعي يرسم ملامح هجوم برشلونة للسنوات القادمة.

    الترسانة الهجومية الجديدة: تكامل بين الوافدين وأبناء الدار

    للفهم العميق لهذا التحرك، يجب النظر في البروفايل الفني لكل لاعب، حيث يبدو أن برشلونة يبحث عن تنوع تكتيكي وبدني غير مسبوق:

    1. حمزة عبد الكريم.. الرهان المصري

    يأتي التعاقد مع حمزة صاحب الـ 18 عامًا من الأهلي المصري كخطوة جريئة نحو السوق العربية. 

    برشلونة وجد فيه الغريزة القاتلة داخل الصندوق التي تفتقدها الأكاديمية غالباً، هو رأس حربة كلاسيكي يعرف طريق المرمى، ومشروع سفاح تهديفي يتم تجهيزه على نار هادئة.

    2. أجاي تافاريس..الدبابة الإنجليزية 

    في سن الـ 16، يمتلك تافاريس بنية جسدية سمحت له بمقارعة الكبار في إنجلترا، ضمه من نورويتش سيتي يعطي حلاً مزدوجاً؛ جناح قوي وسريع، ومهاجم متحرك، مما يمنح المدرب مرونة كبيرة.

    بالإضافة لذلك يمنح جواز سفره البرتغالي برشلونة مرونة كبيرة في التسجيل كلاعب من داخل الاتحاد الأوروبي.

    3. خواكين ديلجادو.. الحل الفوري

    بينما يمثل الصغار المستقبل، يمثل خواكين صاحب الـ 23 عامًا الحاضر لإنقاذ الفريق الرديف والصعود به للدرجة الثانية، بحثًا عن المزيد من التنافسية والمباريات الأكثر حدة، التي تستطيع مساعدة التشكيلة الواعدة على الصعود، لمساعدة الفريق الأول لاحقًا،

    ديلجادو هو مهاجم جاهز بدنياً وفنياً ولا يحتاج لوقت للتأقلم، بالإضافة لهذا لديه الميزة الأهم لبرشلونة الآن، وهي كونه صفقة اقتصادية.

    4. إبريما تونكارا.. الجوهرة المحصنة

    القطعة الأخيرة في اللوحة كانت إعلان النادي رسمياً عن الاتفاق مع إبريما تونكارا صاحب الـ 15 عامًا لتوقيع أول عقد احترافي بمجرد إتمامه الـ 16 في مارس.

    هذا اللاعب حالة استثنائية في لاماسيا؛ مهاجم بقدم يسرى يلعب كجناح أيمن، ويمتلك بنية جسدية مرعبة سمحت له باللعب مع فريق جوفينيل أ تحت 19 سنة وهو طفل في الـ 15.

    رعاية وكيل الأعمال الشهير بيني زاهافي وكيل ليفاندوفسكي وفليك له تؤكد أنه ليس مجرد ناشيء عادي، بل نجم عالمي قادم يتم تحضيره بعناية.

    لماذا الآن؟.. شبح ما بعد ليفاندوفسكي

    لا يمكن فصل هذه التحركات عن الوضع في الفريق الأول، روبرت ليفاندوفسكي يتقدم في العمر، وبرشلونة يدرك أن شراء بديل سوبر مثل هالاند بات شبه مستحيل مالياً.

    وفيران توريس يجتهد ويقدم كل ما لديه بل حتى يخرج أكثر مما حلم به نفسه يومًا ما وهو من لعب تحت يد بيب جوارديولا، لكن كثيرًا من الأوقات لا يكون ذلك كافيًا، بالأخص في المواجهات الكبرى وعلى منصات دوري الأبطال حيث كل مباريات وكل فرصة تكون فارقة.

  • استراتيجية مختلفة

    من هنا ظهرت استراتيجية صناعة البديل وتحصينه وتغيير هوية المهاجمين، فتاريخياً، لاماسيا تخرج لاعبين قصار القامة مهاريين.

    الآن، مع تونكارا وتافاريس وحمزة، برشلونة يجمع لاعبين يمتلكون القوة البدنية الهائلة والسرعة والطول، وهو ما تتطلبه كرة القدم الحديثة.

    بالإضافة لهذا نجح برشلونة في قطع الطريق على الطامعين، فبالتجديد لتونكارا تحديداً تعد هذه ضربة استباقية لأندية أوروبا التي كانت تترقب خطفه، مما يؤكد أن برشلونة تعلم الدرس من أخطاء الماضي.

    بيت القصيد

    برشلونة اليوم يبني جيشاً من المواهب الهجومية المتنوعة، هو يشتري احتمالات النجاح من مصر وإنجلترا وإسبانيا، ويغلق الأبواب على جواهره الداخلية.

    ومع اقتراب إسدال الستار على مسيرة ليفاندوفسكي، قد يكون خليفته القادم يتدرب الآن بالفعل بقميص البارسا أتلتيك، سواء جاء من القاهرة، نورويتش، أو صعد من قلب لاماسيا.

