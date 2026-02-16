فرصة لتحقيق حلم جوارديولا وتغيير كامل لخريطة العالم الكروية.. لماذا حرمنا كلوب من متعته مع المنتخبات؟!

أعلن مارك كوزيكي وكيل أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب أن موكله تلقى عروضاً رسمية لتدريب منتخبي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية فور رحيله عن نادي ليفربول في عام 2024.
وأكد الوكيل أن هذه العروض كانت جدية وتهدف لمنح كلوب مشروعاً دولياً طويل الأمد لكن المدرب الألماني قرر التمسك بقراره في الابتعاد عن التدريب الميداني والتوجه نحو العمل الإداري مع مجموعة ريد بول.
هذا الرفض لم يغلق الباب أمام مسيرة كلوب فحسب بل عطل تحولاً تاريخياً كان من شأنه أن يعيد رسم موازين القوى في كرة القدم العالمية ويحرم الجماهير من صراع تكتيكي فريد على مستوى المنتخبات الوطنية.