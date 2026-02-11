لأن شعره أهم من المنافسة على الدوري الإنجليزي .. المشجع فرانك إليت الذي حول موسم مانشستر يونايتد إلى "صالون حلاقة"!

مباراة وست هام ومانشستر يونايتد التي أقيمت أمس، الثلاثاء، على ملعب الهامرز، كانت تحمل الكثير من الأهمية للشياطين الحمر، ولكن الأمر تحول إلى "صالون حلاقة" في النهاية بسبب أحد المشجعين!

المواجهة شهدت العديد من الأحداث المثيرة التي تستحق الجدل والحديث عنها، مثل الهدف القاتل للوافد الجديد بنجامين شيشكو في الدقيقة 96 من عمر اللقاء، والذي أثبت من خلاله أنه ليس صفقة فاشلة ولديه الكثير ليقدمه لإنهاء لعنة المهاجم الصريح بالنادي.

وعلى الجانب الآخر كان هناك نونو سانتو، مدرب وست هام الذي تعرض للظلم في نوتنجهام فورست، البرتغالي لم ييأس ويعيش فترة جيدة مع الهامرز بتحقيق 4 انتصارات وتعادل مقابل هزيمة واحدة في آخر 6 مباريات.

وبدلًا من التفكير في كل ذلك، التركيز كان على فرانك إليت، المعروف باسم "The United Strand" المشجع الذكي و"المحظوظ" في نفس الوقت، الذي جعل الجميع يلتفت نحوه أكثر من مدرب الشياطين الحمر المؤقت مايكل كاريك الذي انتشل فريقه من جحيم روبن أموريم!