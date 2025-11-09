حكم سابق: ريال مدريد يستحق "ركلة جزاء" في الشوط الأول أمام فاييكانو!

رغم سلبية النتيجة، إلا أن الشوط الأول شهد تقديم رايو فاييكانو أداء مميزًا، حيث لم يكتف الفريق المضيف بمجاراة ريال مدريد، بل تفوق عليه بوضوح في السيطرة والخطورة.

على الرغم من أن الاستحواذ متقارب (54% لفاييكانو مقابل 46% للريال)، إلا أن الفعالية الهجومية تميل بوضوح لصالح أصحاب الأرض.

لكن لقطة سقوط جود بيلينجهام في الدقيقة 25 أشعلت الجدل، حيث تلقى النجم الإنجليزي كرة عرضية، لكنه لم يتمكن من تسديد الكرة بأريحية، بينما تعرض للشد من مدافع فاييكانو.

لم يحتسب الحكم خوان مارتينيز مونيرا، حكم الساحة، أي مخالفة، كما لم يستدع من قبل غرفة تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.

لم تظهر اللقطة بوضوح في البث المباشرة، لكن إعادة بث (DAZN) أظهرت اللعبة بوضوح.