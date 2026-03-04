Getty
حكم إعادة محاكمة هاري ماجواير: نجم مانشستر يونايتد أدين بتهمة الاعتداء غير الخطير وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 شهراً مع وقف التنفيذ بسبب شجار وقع في اليونان عام 2020
تخفيف عقوبة ماجواير
استمرت إعادة محاكمة ماجواير في اليونان يوم الأربعاء في المحاولة الخامسة، حيث لا يزال مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي يواجه تهم الاعتداء الجسيم ومقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة بعد اعتقاله لتورطه في شجار مزعوم على جزيرة ميكونوس في أغسطس 2020.
تم إلغاء الحكم تلقائيًا عند الاستئناف بموجب القانون اليوناني، وتأجلت إعادة المحاكمة أربع مرات حتى جرت أخيرًا يوم الأربعاء. لم يحضر ماجواير الجلسة لأنه يستعد لمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في نيوكاسل مساء الأربعاء.
بالإضافة إلى تخفيف مدة العقوبة الموقوفة وشدتها، لم يعد ماجواير مضطراً لدفع غرامة.
"خائف على حياتي"
وقع الحادث خلال فترة التوقف بين موسمي 2019-20 و2020-21، بعد عام من انضمام ماجواير إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت بالنسبة لمدافع. كان ماجواير قائد مانشستر يونايتد في ذلك الوقت، كما كان لاعبًا أساسيًا في منتخب إنجلترا.
وفي حديثه إلى هيئةالإذاعة البريطانية (BBC) بعد اعتقاله بوقت قصير، ادعى ماجواير أنه اعتقد أنه تم اختطافه وقال إنه خاف على حياته عندما أوقف رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية حافلة مجموعته الصغيرة، وألقوا به خارج الحافلة، وضربوه على ساقيه وأخبروه أن مسيرته المهنية قد انتهت. وقال أيضًا إنه حاول الهرب، وهو مقيد بيد واحدة، لأنه لم يكن يعرف من هم هؤلاء الرجال.
وقال: "ضربوني كثيرًا على ساقي. لم يكن ذلك في ذهني. كنت في حالة ذعر شديد. خوف. خوف على حياتي. لا أشعر أنني مدين بأي اعتذار لأي شخص. الاعتذار هو شيء تفعله عندما ترتكب خطأ. لا أتمنى ذلك لأي شخص. من الواضح أن الموقف جعل الأمر صعبًا على أحد أكبر الأندية في العالم، لذا أنا آسف لأنني جعلت المشجعين والنادي يمرون بهذه التجربة، لكنني لم أفعل شيئًا خاطئًا. وجدت نفسي في موقف كان من الممكن أن يحدث لأي شخص وفي أي مكان".
المحاكمة في عام 2020 كانت "مروعة"
أوضح ماجواير في ذلك الوقت أنه فوجئ بسرعة سير المحاكمة وأنه لم يتوقع أن تتم. وقال: "كان الأمر مروّعاً. كان التغيير سريعاً لدرجة لا تصدق. حصلنا على صفحات محضر المحكمة في المساء السابق. كان وثيقة كبيرة، كلها باللغة اليونانية. لم تتح لي فرصة للتحدث مع محاميي. كنا واثقين من أن القضية ستؤجل، لمنحنا مزيدًا من الوقت للاستعداد والحصول على الشهود والأدلة التي لدينا. أن يحدث كل هذا بهذه السرعة... من الواضح أننا لم نتوقع أن تتم المحاكمة".
ماجواير مصمم على تبرئة اسمه
تفهم GOAL أن ماجواير، الذي سيبلغ 33 عامًا يوم الخميس، قد رفض عدة فرص لتسوية القضية بعرض مالي لأنه مصمم على تبرئة اسمه قانونيًا. سوف يستأنف أمام المحكمة العليا، والتي إذا نجحت، فسوف تلغي الحكم.
