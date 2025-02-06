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Riyad Mahrez Ahli Shabab Yannick Carrasco 2024Getty
محمود خالد

تسريبات مطرود وإعلامي تابع لأحد الأندية .. حقيقة شكوى الشباب ضد "بطولات" الأهلي!

دوري روشن السعوديالشبابالأهلي

الجدل يتصاعد حول ملف توثيق البطولات..

لا يزال ملف توثيق البطولات، يشهد الكثير من الكواليس الساخنة، خلال الفترة الماضية، بعد ظهور تسريبات حول قرارات لجنة التوثيق بشأن عدد البطولات المعتمدة لكل نادٍ، وخروج تقارير بشأن اعتراض نادي الشباب، بشأن حساب البطولات.

وواجهت لجنة توثيق البطولات، العديد من الاعتراضات، أبرزها من إدارة نادي الشباب، عقب إعلان اللجنة عن اعتماد 9 بطولات دوري للنادي الأهلي، مقابل 6 بطولات للشباب، ما أثار حفيظة إدارة "شيخ الأندية"، والتي طالبت بتطبيق معايير اللجنة السابقة، برئاسة تركي الخليوي.

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