فيديو أثار ضجة كبيرة .. حقيقة تفاعل مبابي مع رباعية أتلتيكو مدريد ضد برشلونة!

حقق أتلتيكو مدريد انتصارًا قوامه أربعة أهداف مقابل لا شيء على ضيفه برشلونة مساء الخميس لحساب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مباراة شهدت تفوق أصحاب الأرض وتقدمهم خطوة كبيرة نحو أحد طرفي الباسك أتلتيك بيلباو أو ريال سوسييداد في النهائي مايو المقبل.

رباعية أتلتيكو مدريد في الشباك الكتالونية؛ جاءت عن طريق مدافع برشلونة إيريك جارسيا بـ"الخطأ في مرماه" وأنطوان جريزمان وأديمولا لوكمان وخوليان ألفاريز، في الدقائق 7 و14 و33 و45+2 تواليًا.