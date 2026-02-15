"دور الأمير عبد الله الفيصل مع ريفالينو" .. حقيقة تدخل الرمز الأهلاوي من أجل صفقة الهلال التاريخية!

جدل كبير أثاره الناقد الرياضي فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بالنادي الأهلي، بالحديث عن دور الرمز الأمير عبد الله الفيصل، في إتمام صفقة انتقال ريفالينو إلى صفوف الهلال.

جاء ذلك على هامش الحديث بشأن صفقات الهلال خلال الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة بعد التعاقد مع "7" لاعبين، بين الرباعي الأجنبي "كريم بنزيما (الاتحاد) وسايمون بوابري (نيوم) ومحمد قادر ميتي (رين الفرنسي) وبابلو ماري (فيورنتينا الإيطالي)"، والثلاثي المحلي سلطان مندش ومراد هوساوي وريان الدوسري.

الحديث لم يقتصر حول تعاقدات الهلال، بقدر ما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي، بأن سمو الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، هو من تكفل بجميع صفقات النادي في الفترة الشتوية، وهكذا ما أكده عمر بترجي، مسؤول الإعلام والاتصال في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بقوله إن جميع تعاقدات الهلال من موارد النادي، دون أي تدخل من برنامج الاستقطاب.