محمود خالد

"دور الأمير عبد الله الفيصل مع ريفالينو" .. حقيقة تدخل الرمز الأهلاوي من أجل صفقة الهلال التاريخية!

جدل كبير أثاره الناقد الرياضي فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بالنادي الأهلي، بالحديث عن دور الرمز الأمير عبد الله الفيصل، في إتمام صفقة انتقال ريفالينو إلى صفوف الهلال.

جاء ذلك على هامش الحديث بشأن صفقات الهلال خلال الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة بعد التعاقد مع "7" لاعبين، بين الرباعي الأجنبي "كريم بنزيما (الاتحاد) وسايمون بوابري (نيوم) ومحمد قادر ميتي (رين الفرنسي) وبابلو ماري (فيورنتينا الإيطالي)"، والثلاثي المحلي سلطان مندش ومراد هوساوي وريان الدوسري.

الحديث لم يقتصر حول تعاقدات الهلال، بقدر ما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي، بأن سمو الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، هو من تكفل بجميع صفقات النادي في الفترة الشتوية، وهكذا ما أكده عمر بترجي، مسؤول الإعلام والاتصال في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بقوله إن جميع تعاقدات الهلال من موارد النادي، دون أي تدخل من برنامج الاستقطاب.

  • ماذا قال فيصل زيد؟

    الناقد الرياضي فيصل زيد قال، خلال ظهوره عبر برنامج "أكشن مع وليد": "الرمز الأهلاوي الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه هو من سدد دين نادي الهلال في صفقة ريفالينو الذي انضم للفريق قادمًا من فلومينينسي".

    ورد عليه وليد الفراج قائلًا:"الأمير خالد بن عبد الله أيضًا هو أحد رموز الأهلي".

    ومن جانبه قال عبد العزيز الزلال:"هذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلًا، الأمير عبد الله الفيصل ليس هو من سدد دين الهلال في هذه الصفقة".

  • الحقيقة وراء تكفل الرمز الأهلاوي بصفقة ريفالينو

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي خالد الدلاك، عن حقيقة الأمر، في رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "صفقة ريفالينو، والتي كثر الجدل حول الممول لها، إليكم السالفة باختصار..

    أول من جلب الكابتن العالمي ريفالينو للهلال، هو عضو شرف نادي الهلال، الأمير خالد بن يزيد رحمه الله، وقد تكفل بجزء من مقدم عقده، ويكفي أنه فكر في جلب عالمي مثل هذا في ذلك الوقت، وقد كان من الصعب جدًا أن يتحمل أي عضو شرف أو النادي في ذاك الزمان قيمة عقده كاملًا".

    وأضاف "الدولة أعزها الله في عهد الملك خالد رحمه الله، هي من دفعت كافة باقي المستحقات المالية للاعب الشاملة رواتبه الضخمة ومكافأته المنصوص عليها في العقد، وذلك كونه لاعبًا ذي شهرة عالمية ويضيف للرياضة السعودية سمعة خارجية.

    والأمير عبد الله الفيصل، رحمه الله، هو رائد الرياضة ومؤسسها وخيره وفضله على كل الأندية، ومن العيب جدًا المساومة على تاريخه ووقفاته ومسيرته، واختزالها في صفقة لاعب واحد، من أجل هدف بعيد عن الروح الرياضية، والقصد منه ترسيخ معلومة كاذبة وتمريرها".

  • من هو ريفالينو؟

    اللاعب المذكور هو نجم برازيلي سابق، حصل مع منتخب بلاده على كأس العالم في 1970، وانضم للهلال في 1978 قادمًا من فلومينينسي قبل الاعتزال في 1981.

    وحصل مع الزعيم عى لقب الدوري مرة واحدة في موسم 78/79، وبالموسم التالي ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

    قيمة صفقات الهلال

    وكان الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، قد صرّح بأن قيمة صفقات الهلال - مجتمعة - في فترة الانتقالات الشتوية، قد بلغت 66 مليون يورو، وهي أقل بكثير من صفقة جون دوران بمفرده، الذي انتقل إلى النصر، في يناير 2025، مقابل 77 مليون يورو.

    وتعاقد الهلال مع عدة صفقات في الميركاتو الشتوي، بالتعاقد مع الحارس ريان الدوسري، المدافع بابلو ماري، لاعب الارتكاز مراد هوساوي، متوسط الميدان سايمون بوابري، الجناح سلطان مندش، ثنائي الهجوم كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع، مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

