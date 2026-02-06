Goal.com
حقيقة الانسحاب الملياري.. هل فسخت فوكس سبورتس عقدها مع الدوري السعودي بسبب رونالدو؟

خبر غريب انتشر بسرعة كبيرة!

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي العالمية والمحلية بعد تداول أنباء تفيد بانسحاب شبكة فوكس سبورتس الأمريكية من تغطية مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل مفاجئ، وزعمت تلك الأنباء أن هذا القرار جاء كرد فعل مباشر على الأزمة التي تحيط بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما تسبب في خسائر مالية فادحة للرابطة قدرت بنحو مليارين وأربعمائة مليون دولار، وهو الرقم الذي أثار فزع المتابعين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

وبينما انتشرت هذه الشائعات بسرعة البرق مستغلة حالة الاحتقان الجماهيري الحالية، كشفت الحقائق الدامغة والوثائق الرسمية عن مشهد مختلف تمامًا يخلط بين الأكاذيب المتعلقة بالعقود التلفزيونية وبين الواقع المرير للأزمة الفنية والإدارية التي يعيشها قائد النصر في الوقت الراهن.

  • حقيقة العقد الأمريكي وشائعة الخسائر المالية

    بالنظر إلى الوقائع الرسمية والاتفاقيات المبرمة يتضح أن الحديث عن انسحاب الشبكة الأمريكية العملاقة هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، فالشبكة ترتبط بعقد رسمي طويل الأمد تم توقيعه في شهر سبتمبر من عام 2025 يمنحها حقوق بث الدوري في منطقة الأمريكتين لمدة ستة مواسم كاملة، ولا توجد في بنود هذا التعاقد أي ثغرات تسمح بالانسحاب المفاجئ بناء على أحداث فردية أو أزمات لاعبين، كما أن العلاقات التجارية بين الطرفين تشهد تطورًا ملحوظًا حيث أعلنت الشبكة نفسها قبل يومين فقط عن توسيع نطاق تغطيتها لبطولات الجولف المدعومة من المملكة مما يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية وينفي مزاعم التوتر أو الانسحاب، أما الرقم الفلكي المتداول حول الخسائر فهو مجرد مبالغات من حسابات جماهيرية تهدف إلى إثارة الرأي العام دون أي سند حقيقي.

    • إعلان

  • تمرد الأسطورة والغياب عن قمة الاتحاد

    على الرغم من كذب شائعة القناة التلفزيونية إلا أن الدخان المتصاعد كشف عن نار حقيقية تلتهم استقرار نادي النصر.

    حيث استمر غياب النجم البرتغالي عن مواجهة الكلاسيكو أمام فريق الاتحاد، وهو غياب يأتي استكمالًا لامتناعه عن المشاركة في المباراة السابقة أمام الرياض، وتؤكد المصادر المقربة من البيت النصراوي أن هذا الغياب ليس بداعي الإصابة أو الراحة بل هو قرار إداري شخصي من اللاعب يعبر عن حالة من التمرد والعصيان في وجه الأوضاع الراهنة داخل النادي ولجنة الاستقطاب.

  • زلزال انتقال بنزيما وتكريس الفجوة الفنية

    تعود جذور غضب صاروخ ماديرا إلى نتائج سوق الانتقالات الشتوية الأخير الذي اعتبره رونالدو القشة التي قصمت ظهر البعير، فقد شهد الميركاتو انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما من صفوف الاتحاد إلى الغريم التقليدي الهلال في صفقة مدوية زادت من قوة الزعيم الذي يسيطر بالفعل على مقاليد المنافسة المحلية.

    وفي المقابل خرج النصر من السوق بصفقة يتيمة تمثلت في التعاقد مع اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم، وهو ما فسره رونالدو بأنه غياب تام لمبدأ تكافؤ الفرص مما جعله يشعر بأنه يقاتل وحيدًا في معركة غير متكافئة الأسلحة.

  • تهديدات الرحيل ومستقبل المشروع الرياضي

    تطورت الأمور بشكل متسارع خلف الكواليس حيث تشير التسريبات إلى أن رونالدو لم يكتف بمقاطعة المباريات بل أوصل رسائل شديدة اللهجة إلى الإدارة والمسؤولين عن الدوري ملوحًا بخيار الرحيل وفسخ عقده قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 مستغلًا بند بـ 50 مليون يورو، ويرى النجم البرتغالي أن استمراره في ظل هذه الفجوة الفنية الهائلة بين فريقه وبين المنافس المباشر يضر بتاريخه وبطموحه التنافسي، مما يضع صناع القرار أمام اختبار صعب لاحتواء غضب واجهة المشروع الأولى وتقديم ضمانات تعيد التوازن للمنافسة وتضمن بقاء الأسطورة في الملاعب السعودية حتى نهاية عقده.

