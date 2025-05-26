"سافروا لحضور حفل زواج" .. اتهام إدارة النصر بـ"التنازل عن نقاط الفتح" قبل المباراة بهذه الطريقة!

النصر يقاتل على آخر أمل في الموسم الحالي..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لخوض آخر مبارياته في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ عندما يحل ضيفًا على نظيره الفتح، مساء اليوم الإثنين.

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مباراة النصر والفتح، مساء اليوم الإثنين؛ تأتي ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة"، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ويحتاج العالمي للفوز على النموذجي، مع تعثر الهلال ضد القادسية - سواء بالتعادل أو الهزيمة - في نفس الجولة؛ من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي القادم.