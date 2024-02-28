"أحدهم مستمر منذ 21 عامًا".. حضور عربي في قائمة أكثر 10 لاعبين ولاءً لأنديتهم بالعالم

يعتقد كثيرون أن الاحتراف أنهى "الانتماء" في عالم كرة القدم، حيث أصبحت الأموال هي المتحكم الوحيد في عصر تتسارع فيه الانتقالات، وتتصدر "الشروط الجزائية" عناوين "الميركاتو".

لكن عددًا ليس بقليل من اللاعبين قضوا فترات طويلة مع أنديتهم في مختلف الدوريات، وأبوا الرضوخ لإغراءات المال، من أجل كتابة تاريخ يخلّد في ملاعب الساحرة المستديرة.

وكما حُفرت أسماء عظماء أخلصوا لأنديتهم في فترات سابقة رغم العروض المغرية، تشهد الفترة الحالية وجود أساطير فضلوا إبقاء أسمائهم في الذاكرة.

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ويستعرض "جول" تقرير مرصد CIES لكرة القدم، لأكثر 10 لاعبين "غير معتزلين" ولاء لأنديتهم في ملاعب كرة القدم خلال الفترة الحالية: