حصان فيدال ونجم النصر المنبوذ وفاشل آرسنال!.. صفقات يناير 2024 المنسية

أبرز صفقات شتاء 2024

لم يشهد الميركاتو الشتوي في يناير 2024 إثارة كبيرة ولكن كان هناك بعض الصفقات التى تمت ولم تحظى بالاهتمام الكافى رغم أهميتها.

وابتعدت الأندية الإنجليزية عن سوق الانتقالات في يناير بسبب الخوف من لوائح اللعب المالي النظيف، وفي الدوري السعودي لم يكن لدى معظم الفرق أماكن لإضافة لاعبين أجانب جدد.

وكان الحدث الأبرز في الميركاتو الشتوى لهذا العام هو انتقال جوردان هندرسون، البالغ من العمر 33 عامًا إلى فربق أياكس بعد فترة صعبة مع فريق الاتفاق السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالى أبرز الصفقات التى تمت في الميركاتو الشتوى 2024 ولم تحظى بالاهتمام الكافى على النحو التالي:-