Best European signings 2025-26 GFX 16:9Getty/GOAL
Krishan Davis

حصاد 2025 .. أفضل 10 صفقات في أوروبا حتى الآن

اقتربت فترة أعياد الميلاد، مما يعني أننا وصلنا إلى منتصف موسم كرة القدم 2025-26 تقريبًا. مع توقف العديد من الدوريات الأوروبية الرائدة عن اللعب خلال العطلة الشتوية، حان الوقت لتقييم الأداء والتفكير في أربعة أشهر من الإثارة. كما أن هذا هو الوقت المناسب لتقييم اللاعبين الذين أكملوا انتقالاتهم عبر القارة في الصيف، الآن بعد أن خاضوا عددًا لا بأس به من المباريات.

مرة أخرى، تفوقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على بقية أندية أوروبا من حيث الإنفاق في فترة ما قبل الموسم، حيث أنفقت ما مجموعه 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) على اللاعبين الجدد، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 2.36 مليار جنيه إسترليني (3.16 مليار دولار) الذي سُجل في عام 2023. سيطر بطل الدوري الإنجليزي ليفربول على عناوين الصحف، حيث قام بثلاثة من أغلى الصفقات في فترة الانتقالات بأكملها بضم هوغو إكيتيكي وفلوريان فيرتس وألكسندر إيساك.

ومع ذلك، فقد رأينا مرة أخرى في المراحل الأولى من الموسم الجديد أنه ليس من الضروري دائمًا دفع مبالغ طائلة لكي تكون الصفقة مربحة، حيث أن فرص نجاح أي انتقال معين ضئيلة للغاية. في الواقع، في بعض الأحيان لا يتعين عليك إنفاق أي مبلغ.

ولكن على مستوى القارة، من هم اللاعبون الذين انتقلوا في الصيف وأحدثوا التأثير الأكبر والأكثر غير المتوقع على أنديتهم الجديدة؟ فيما يلي، تصنف GOAL أفضل 10 صفقات في الموسم الأوروبي حتى الآن:

  • Everton v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10مالك تشاو (نيوكاسل - 35 مليون جنيه إسترليني)

    اتهم العديد من المشجعين والمحللين المنافسين نيوكاسل باليأس في نهاية فترة الانتقالات عندما أبرموا أخيرًا ثاني صفقة لاعب ميدان في منتصف أغسطس، في صيف كان محبطًا للغاية، بانضمام المدافع المركزي تشاو قادمًا من ميلان. لكن بعد مرور أربعة أشهر، يبدو أن هذه الصفقة كانت ذكية للغاية.

    تأقلم الألماني مع الدوري الإنجليزي الممتاز بسرعة فائقة، وأصبح لاعبًا أساسيًا في خط الدفاع إلى جانب فابيان شير وسفين بوتمان ودان بيرن، بل وأشاد به البعض باعتباره أحد أفضل المدافعين في الدوري. وبالفعل، احتل نيوكاسل المركز الثالث في ترتيب أفضل الدفاعات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 17 مباراة، استنادًا إلى إجمالي الأهداف المتوقعة التي استقبلها (18.8).

    بينما كان من المتوقع أن يكتفي بالجلوس على مقاعد البدلاء، أصبح تشاو لاعبًا أساسيًا - مهيمنًا في الهواء، ومظهرًا قدرته على اللعب بالكرة، وحتى ساهم بهدفين ضد إيفرتون في أواخر نوفمبر.

    • إعلان
  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    9ماركوس راشفورد (برشلونة - إعارة)

    كان من الصعب المبالغة في أهمية انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة عندما انتقل لاعب مانشستر يونايتد المنبوذ بشكل مفاجئ إلى كاتالونيا في الصيف. كان هناك سبب وجيه للقول إن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا كان في آخر فرصة له لمواصلة مسيرته على أعلى مستوى. لكن لحسن الحظ، استغل هذه الفرصة بكلتا يديه.

    على الرغم من المنافسة الشرسة على المراكز في خط الهجوم الذي يضم أيضًا نائب القائد رافينيا، واللاعب الخالد روبرت ليفاندوفسكي، واللاعب الشاب الموهوب لامين يامال، من بين آخرين، استغل راشفورد إصابة الأول في بداية الموسم ليصبح لاعبًا أساسيًا. يلعب راشفورد كجناح صريح، وقد سجل سبعة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في 24 مباراة في جميع المسابقات، ووصفه المدرب هانسي فليك بأن عقليته "مثالية".

  • Joan-Garcia(C)GettyImages

    8جوان جارسيا (برشلونة - 25 مليون يورو)

    حتى الآن، أثبت برشلونة صحة قراره المثير للجدل بتخفيض رتبة الحارس الأول منذ فترة طويلة مارك-أندريه تير شتيجن إلى الحارس الثالث، مما أدى إلى نشوب خلاف مع قائد النادي في الصيف، وذلك بفضل الأداء الرائع للحارس الجديد جوان جارسيا.

    أبلى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بلاءً حسناً حتى الآن، حيث قدم عددًا من التصديات الرائعة التي ساعدت البلوغرانا على الصعود إلى قمة الدوري الإسباني - بما في ذلك تصديه الذي أنقذ نقطة أمام رايو فايكانو وأدائه المتميز أمام فياريال في المباراة الأخيرة من عام 2025. يتمتع بنسبة تصديات رائعة تبلغ 79٪، في حين أن ستة مباريات دون استقبال أهداف في 12 مباراة بالدوري تتحدث عن نفسها. ومن المثير للاهتمام أن تير شتيجن قد تعافى الآن من إصابة طويلة الأمد في الظهر، لكن فليك أكد أن جارسيا لا يزال حارسه الأول.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7مارتن زوبيمندي (آرسنال - 60 مليون جنيه إسترليني)

    لن يُذكر موسم مارتن زوبيمندي الأول مع آرسنال بالضرورة بسبب إحصائياته الفردية، لكن اللاعب الدولي الإسباني كان له تأثير تحويلي على اللاعبين من حوله، ولا سيما ديكلان رايس. لقد نجح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في تثبيت خط وسط الغانرز بمهارة، حيث قدم مزيجًا لا يقدر بثمن من المهارة في اللعب بالكرة والقتال في التحديات، مما سمح للاعب الإنجليزي - الذي كان يُصنف سابقًا كلاعب وسط دفاعي - بالازدهار في دور أكثر شمولية.

    وقد أعرب رايس بالفعل عن حبه للعب إلى جانب زوبيمندي، ومع تكيفه السلس مع متطلبات كرة القدم الإنجليزية، يبدو أننا نشهد بداية شراكة تاريخية في خط وسط الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تقدم فريق ميكيل أرتيتا نحو الفوز باللقب.

  • Jonathan Tah FC Bayern 2025Getty

    6جوناثان تاه (بايرن ميونيخ - مجاني)

    باعتباره لاعباً أساسياً في الدوري الألماني، لم يكن هناك أي شك في أن جوناثان تاه سيندمج بسلاسة في خط دفاع بايرن ميونيخ بعد انضمامه إلى العملاق البافاري في نهاية عقده مع باير ليفركوزن في يونيو، حيث كان قائداً للنادي. بعد أن شكل شراكة قوية مع دايوت أوبامكانو، الذي عاد إلى أفضل مستوياته، جلب اللاعب الدولي الألماني استقرارًا جديدًا إلى خط دفاع بايرن ميونيخ بفضل قدرته على اللعب بالكرة وهيمنته في الهواء. كما سجل أيضًا هدفين مهمين.

    كان بمثابة جبل في الفوز المهم في دوري أبطال أوروبا على حامل اللقب باريس سان جيرمان عندما كان بايرن موناكو يلعب بعشرة لاعبين، حيث قام بـ 11 تصديًا و 3 اعتراضات و 2 تدخلات و 1 صد و 3 استردادات. أفضل جزء بالنسبة لـ Die Roten؟ لم يكلفهم شيئًا.

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5جرانيت جاكا (سندرلاند - 17 مليون جنيه إسترليني)

    قلة هم الذين توقعوا الاتجاه الذي ستسلكه مسيرة جرانيت جاكا عندما غادر لاعب الوسط المثير للجدل نادي آرسنال في عام 2023، وقد كان أداؤه المذهل في سندرلاند مفاجئًا بقدر فوزه بلقب الدوري الألماني دون هزيمة مع باير ليفركوزن في موسم 2023-24. اعتُبرت انتقالات النجم السويسري في الصيف بمثابة إنجاز حقيقي، وقد كان قائدًا حقيقيًا لفريق بلاك كاتس على أرض الملعب بعد أن تولى شارة القيادة هذا الموسم، مجسدًا الروح القتالية التي كانت عماد نجاح النادي في بداية الموسم تحت قيادة ريجيس لي بريس.

    تأثير جاكا على فريقه واضح: فقد قاد الفريق في عدد التمريرات الحاسمة، والفرص التي صنعها، واللمسات، والتمريرات الناجحة، والمبارزات التي فاز بها، والاستحواذ على الكرة، والمسافة التي قطعها - كل ذلك في سن 33 عامًا. إذا نجح سندرلاند في الوصول إلى النهاية وحقق مركزًا في النصف العلوي من الجدول أو ربما حتى تأهل إلى البطولات الأوروبية، فسيكون الفضل في ذلك كبيرًا له.

  • AC Milan v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    4لوكا مودريتش (ميلان - مجاني)

    كان من الواضح أن لوكا مودريتش سيكون مناسبًا لكرة القدم الإيطالية، حتى في سن الأربعين. كان ميلان هو الذي استفاد عندما أصبح الأيقونة الكرواتية لاعبًا حرًا في الصيف بعد 13 عامًا من مسيرته الرائعة مع ريال مدريد، ومنذ ذلك الحين وهو حاضر دائمًا في قلب خط وسط الروسونيري.

    استفاد مودريتش من كل خبرته ومهاراته اللامحدودة للعب دور رئيسي في اندفاع ميلان نحو المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد أن احتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي الموسم الماضي. لقد لعب أساسيًا في كل مباريات الدوري حتى الآن في موسم 2025-26 ولعب 90 دقيقة كاملة في 13 مباراة من أصل 15، وأظهر مستويات طاقة لا تصدق بالنسبة لشخص في عمره لا يزال يلعب على أعلى مستوى. فورزا لوكا مودريتش.

  • Thauvin LensGetty

    3فلوريان توفين (لانس - 8 ملايين يورو)

    هل تتذكرون فلوريان توفين؟ حسناً، في سن 32 عاماً، كان اللاعب الجديد الأبرز في الدوري الفرنسي هذا الموسم. بعد سنوات قضاها في التنقل بين المكسيك وإيطاليا، عاد نجم نيوكاسل ومارسيليا السابق إلى وطنه في الصيف للانضمام إلى لانس. بعد عودته إلى الدوري الفرنسي، أثبت اللاعب الدولي الفرنسي أنه عنصر أساسي في سعي فريقه "لسانج إي أور" نحو لقب الدوري، حيث احتل الفريق المركز الأول في عيد الميلاد متقدماً على باريس سان جيرمان وثرواته اللامحدودة.

    ثوفين، الذي عاد إلى الملاعب من جديد، كان صانع ألعاب لانس الرئيسي، وحصل على جائزتي أفضل لاعب في الشهر هذا الموسم، بينما ساهم في تسجيل سبعة أهداف في 16 مباراة حتى الآن. حتى أنه استدعي مرة أخرى إلى منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشان بعد غياب دام ست سنوات.

  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    2يان ديوماندي (لايبزيج - 20 مليون يورو)

    كان يان ديوماندي بمثابة اكتشاف رائع لفريق لايبزيج هذا الموسم، ويبدو أن التعاقد مع المراهق الإيفواري كان خطوة ذكية من جانب مجموعة ريد بول؛ فقد كلف اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا 20 مليون يورو (17.5 مليون جنيه إسترليني/23.5 مليون دولار) فقط عندما انتقل من ليجانيس في الصيف، ويبدو أن نادي الدوري الألماني مستعد بالفعل لتحقيق ربح كبير من استثماره.

    أثبت قرار المدرب أولي فيرنر بتغيير مركز ديوماندي من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن في أكتوبر أنه قرار تحويلي، حيث ساهم في 10 أهداف في آخر تسع مباريات له قبل التوجه إلى كأس الأمم الأفريقية، بما في ذلك ثلاثية في الشوط الثاني ضد آينتراخت فرانكفورت. وهو لاعب سريع ومبهج في المراوغة ولديه حس تهديفي واضح، وقد أصبح بالفعل هدفًا لبعض الأندية الأوروبية الكبرى، لكن لايبزيغ لن يتسرع في التخلي عنه.

  • Luis DiazGetty Images

    1لويس دياز (بايرن ميونيخ - 75 مليون يورو)

    يا له من أمر مؤسف أن ليفربول قد ندم على السماح للويس دياز بالرحيل في الصيف (قرار كان مدفوعًا إلى حد كبير بمطالبه المالية)، على الرغم من أن المبلغ الذي حصلوا عليه ساعدهم على تعزيز صفوفهم في مجالات أخرى. ومع ذلك، فقد تفوق دياز بكثير على اللاعبين الجدد في الريدز ألكسندر إيساك وفلوريان فيرتس منذ انتقاله من أنفيلد إلى أليانز أرينا، حيث حقق بداية رائعة مع بايرن ميونيخ.

    دياز في حالة رائعة للغاية في ألمانيا، حيث يستفيد بالتأكيد من دفاعات البوندسليجا الأقل صرامة والمساحات المتاحة للاستغلال. بصفته جناحًا سريعًا ومباشرًا، هذا هو المكان الذي يتألق فيه بعد كل شيء. ساهم الكولومبي في 14 هدفًا في نفس العدد من مباريات الدوري، بما في ذلك خمسة أهداف في ثلاث مباريات لبدء مسيرته في بيئته الجديدة.

    يبدو أن بايرن ميونيخ سيحصد لقب الدوري، كما أنه منافس قوي على لقب دوري أبطال أوروبا. إذا واصل دياز أداءه الرائع وحصد بعض الألقاب، فسيكون من بين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

0