في وقت يحتاج به للاتزان والهدوء أكثر من أي وقتٍ مضى لاستعادة ما فاته فنيًا بالجلوس على مقاعد الهلال، خطف المدافع علي البليهي الأنظار في أول ظهور له بقميص فريقه الجديد "الشباب"، بتصرفات "غير أخلاقية".
وكأنه ينتقم من حسين عبدالغني بعد 4 سنوات .. علي البليهي يتصرف بطريقة "لا أخلاقية" تجاه ثنائي الخلود!
ما القصة؟
صاحب الـ36 عامًا تحول من نجم أساسي لـ"حبيس على مقاعد البدلاء" في الهلال بنهاية موسم 2024-2025، تحديدًا مع رحيل المدير الفني المخضرم جورج جيسوس، وقدوم محمد الشلهوب ثم الإيطالي سيموني إنزاجي من بعده.
هذا التحول المفاجئ في مسيرته، أتى على خلفية تراجع مستواه بشكل ملحوظ للجميع، فيما كان جيسوس يتشابك بالتصريحات مع جماهير النادي، التي كانت رافضة لإشراكه بشكل أساسي.
بالتزامن مع هذا الشد والجذب، "تورطت" إدارة النادي السابقة برئاسة فهد بن نافل، في تجديد عقده، وهي الخطوة التي لم تقدر على إعلانها بشكل رسمي، تجنبًا للغضب الجماهيري.
في الأخير، اضطر الهلال للاستغناء عن علي البليهي في الميركاتو الشتوي المنقضي، معارًا لصفوف الشباب لمدة ستة أشهر، أي حتى نهاية الموسم الجاري.
الظهور الأول لعلي البليهي مع الشباب
سجل المدافع الدولي أول ظهور له بقميص الليث الأبيض أمس السبت، خلال مواجهة الخلود، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
تلك المباراة شهدت هزيمة رفاق البليهي بهدف نظيف، بعدما سجل الوافد الجديد من الهلال بعد متابعة لضربة ركنية، نفذها زميله يانيك كاراسكو بعرضية داخل منطقة الجزاء، لكنه أُلغي لارتكاب زميله ويسلي هويدت خطأً تجاه حارس الخلود خوان كوزاني.
تلك الهزيمة جمدت رصيد الليوث عند النقطة الـ19 محتلين المركز الـ13 في جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد الخلود للنقطة نفسها (19)، محتلًا المركز الـ14، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن الشباب.
سحب البليهي للاعب الخلود من قميصه
بالحديث عن الموقف البعيدة عن الروح الرياضية التي صدرت من علي البليهي خلال الـ90 دقيقة التي شارك بها أمام الخلود، فكان أولها مع البرازيلي جوستافو جوفيا "جوجا"..
البليهي تنافس في إحدى الفرص على الكرة مع جوجا، الذي نزل بديلًا في الدقيقة 82 من عمر المواجهة، انتهت بسقوط الأخير أرضًا.
هنا ومن أجل تسريع اللعب في محاولة لإدراك التعادل، حيث كانت تشير النتيجة لتأخر الشباب بهدف نظيف، قام البليهي بسحب جوجا من قميصه، كي ينهض سريعًا بطريقة غير أخلاقية.
السجال بين اللاعبين استمر لبضع ثوانٍ، قبل أن يضطر الحكم محمد السماعيل للفصل بينهما وإنهاء الموقف.
اعتداء على لاعب آخر
المباراة أو بالأحرى الخلاف بين مدافع الشباب ولاعبي الخلود لم يتوقف مع إطلاق صافرة النهاية، بل نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت لاعتداء بالأيدي بعدها..
الصحفي خالد العوني نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يظهر خلاله البليهي وهو يعتدي بالضرب على عدي سليماني؛ لاعب الخلود.
سبب غضب صاحب الـ36 عامًا تحديدًا لم يتضح سواء في الفيديو أو من قبل العوني، لكن في الأخير انتهى الموقف بتدخل العقلاء للفصل بين الطرفين.
انتقام من حسين عبدالغني
لمن لا يعلم .. عدي سليماني؛ لاعب الخلود، هو نجل حسين عبدالغني؛ نجم النصر والأهلي الأسبق والناقد الرياضي الحالي في برنامج "دورينا غير".
وقد جمع حسين عبدالغني وعلي البليهي واقعة شهيرة قبل أربع سنوات تقريبًا، تحديدًا في 19 من أكتوبر 2021..
في ذاك التاريخ، التقى الهلال والنصر، على أرض الأخير، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، فيما عُرف وقتها بـ"نصف نهائي القرن".
اللقاء كان قد انتهى بفوز الزعيم بثنائية سجل موسى ماريجا وسالم الدوسري في الدقيقتين 17 و71، مقابل هدف وحيد للعالمي أحرزه أندرسون تاليسكا في الدقيقة 50 من عمر الديربي.
وعقب نهاية المباراة، فوجئ الجميع بعلي البليهي يحضر علم ناديه، ليقوم بغرسه في وسط ملعب النصر، ما استفز اللاعبين، وحسين عبدالغني، الذي كان يشغل وقتها منصب المدير التنفيذي لكرة القدم في العالمي، حتى قام الأخير بمحاولة إدخال أصابعه في أعين مدافع الزعيم في صورة انتشرت على نطاق واسع وقتها.
تلك الأحداث أسفرت عن عقوبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإيقاف عبدالغني أربع مباريات وغرامة ألفين دولار، مقابل غرامة خمسة آلاف دولار على البليهي.