حسن كادش يحسم مستقبله مع الاتحاد .. وسيرجيو كونسيساو يرد بـ"قرار نهائي"

اتخذ النجم الدولي حسن كادش، قلب دفاع عملاق جدة الاتحاد، قرارًا مهمًا في مسيرته الكروية؛ وذلك بعد دخوله "الفترة الحرة" من عقده، في يناير الجاري.

كادش البالغ من العمر 33 سنة، ينتهي عقده مع الاتحاد في 30 يونيو 2026؛ حيث يحق له التوقيع مع أي نادٍ حاليًا، دون العودة إلى إدارة العميد.