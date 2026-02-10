بين ملحق دوري أبطال أوروبا وقمتي إنتر وروما .. 15 يومًا لحسم موسم يوفنتوس مع سباليتي!

ترك التعادل أمام لاتسيو بنتيجة 2-2 مرارة في النادي الإيطالي، خاصة لأنها المباراة الأخيرة ضمن سلسلة من المباريات التي ظهر فيها الفريق بصورة جيدة دون تحقيق الفوز، كما حدث مرارًا خلال الأسابيع الماضية.

ولكن سباليتي ورفاقه لا يملكون الكثير من الوقت للنظر إلى الوراء، لأن ما هو قادم يُعد بالفعل مرحلة حاسمة من جميع النواحي. اعتبارًا من اليوم تُستأنف التدريبات في كونتيناسا استعدادًا للمباراة المقبلة، التي لا يمكن أن تكون كغيرها، وهي ديربي إيطاليا ضد إنتر، وستكون هذه المرة الوحيدة التي لن يلعب فيها يوفي بمنتصف الأسبوع.

ثم تأتي أيضًا بطولة دوري أبطال أوروبا، وإلى جانب كثرة المباريات المتقاربة يجب أخذ مستوى المنافسات المقبلة في الاعتبار. بين أوروبا والدوري، يلعب يوفنتوس للدفاع عن موسمه خلال 15 يومًا.