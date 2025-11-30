بين الجهل بالأحداث والتهكم على الصحفيين .. حسام عوار يتحدث عن منافس الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

الاتحاد استضاف أمس السبت، الشباب، على استاد الإنماء في مدينة جدة، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

ونجح النمور في خطف بطاقة التأهل بالفوز برباعية مقابل هدف وحيد، حيث تكفل الساطي المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم العميد السابق، بالتقدم للشباب في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض سيطروا على اللقاء بعد ذلك.

رباعية الاتحاد أحرزها لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا، والقائد الفرنسي كريم بنزيما "هاتريك – ثلاثية" في الدقائق 20، 30، 84 و86 من عمر اللقاء.

بذلك يرافق الاتحاد، كل من الهلال والأهلي والخلود في دور نصف النهائي، المقرر إقامته في فبراير المقبل (2026).